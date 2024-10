Ależ wtopa Sabalenki! Tak wygląda ranking WTA po ćwierćfinale w Pekinie

- Zakończenie roku jako numer jeden na świecie to jeden z moich celów, ale staram się nie skupiać na tym, a na moim tenisie. Zostały tylko trzy turnieje, w których chcę wypaść jak najlepiej - mówiła jeszcze przed rozpoczęciem WTA 1000 w Pekinie Aryna Sabalenka (2. WTA), która kilka tygodni temu wygrała US Open. Świetnie szło jej również na WTA 1000 Pekin. Po wygranej 6:4, 6:3 z Amerykanką Madison Keys (24. WTA) awansowała do ćwierćfinału.

Sabalenka goni Świątek. Wygrała kolejny mecz w Pekinie. Demolka w drugim secie

Tam w piątkowy poranek polskiego czasu zmierzyła się z Karoliną Muchovą (49. WTA). Pierwszy set był niesłychanie zacięty. Obie tenisistki utrzymywały swoje podania, przez co w końcu na tablicy wyników widniał remis 6:6. Dopiero w tie-breaku doczekaliśmy się pierwszych mini przełamań. Finalnie to Czeszka zdołała wygrać 7:5 po morderczej walce.

Druga partia była już zdecydowanie inna. W niej Sabalenka pokazała swoją siłę. Tym razem dwukrotnie zwyciężyła gemy przy serwisie Muchovej, a jednocześnie nie przegrywała, kiedy piłka była po jej stronie. Każdy element jej gry funkcjonował już zdecydowanie lepiej. Zgarniała kolejne punkty po mocarnych serwisach, ale także po returnach. Tego seta szybko zwyciężyła 6:2. W takiej sytuacji do wyłonienia półfinalistki WTA 1000 Pekin potrzebna była trzecia odsłona pojedynku. Rozpędzona Białorusinka wygrywała już 4:2, jednak nagle wszystko zaczęło się sypać. Od tamtej pory przegrała już każdego gema do końca meczu. Ostatecznie poległa 6(5):7, 6:2, 4:6.

Po porażce Aryny Sabalenki w ćwierćfinale wiemy już, że rywalka Świątek ani nie dopisze sobie żadnych nowych punktów do rankingu, ani nie straci. O finał ze zwyciężczynią meczu Mirra Andriejewa (22. WTA) - Qinwen Zheng (7. WTA) zagra Muchova. W zeszłym roku Białorusinka także zakończyła zmagania na etapie ćwierćfinału. W takiej sytuacji obecnie 26-latka niezmiennie ma na koncie 8716 oczek. Za to Iga Świątek nadal zajmuje fotel liderki z 9785 punktami. Wiceliderka traci do niej wciąż 1069 punktów.

Bardziej niepokoić może fakt, że nasza tenisistka wycofała się z rywalizacji w Wuhan, który jest ostatnim "tysięcznikiem" w sezonie. W rankingu w górę pnie się wspomniana Zheng, która w przypadku triumfu może wyprzedzić Coco Gauff. Na posadach 3. i 4. niezmiennie pozostają Jessica Pegula i Jelena Rybakina. W takiej sytuacji wiemy również, że przynajmniej do rozpoczęcia WTA Finals Aryna Sabalenka nie wyprzedzi Igi Świątek w rankingu WTA.

