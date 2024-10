To się dzieje. Sabalenka dopada Igę Świątek. "Cuda"

Aryna Sabalenka (2. WTA) notuje najlepszą serię w karierze. Białorusinka wygrała 15. kolejny mecz i walczy o to, by być jak najbliżej Igi Świątek (1. WTA) w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Sabalenka jest niepokonana od początku turnieju w Cincinnati, a ostatnio awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie, pokonując 6:4, 6:3 Amerykankę Madison Keys (24. WTA). Dodatkowo Sabalenka pobiła rekord Agnieszki Radwańskiej, bo potrzebowała 49 meczów na odniesienie 40 zwycięstw na chińskich kortach - Radwańska miała 40 zwycięstw po 50 spotkaniach.

Warto dodać, że wcześniej tak dobrą serię Sabalenka miała na przełomie 2020 i 2021 r. "Prawda jest taka, że Białorusinka robi obecnie coś podobnego do wyczynu Igi Świątek sprzed kilku miesięcy. Polka wygrała w tym roku aż 21 meczów z rzędu. Była niepokonana od końcówki kwietnia do początku lipca. Ostatnie tygodnie pokazują, że teraz Białorusinka naprawdę może dorwać Polkę" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- Zakończenie roku jako numer jeden na świecie to jeden z moich celów, ale staram się nie skupiać na tym, a na moim tenisie. Zostały tylko trzy turnieje, w których chcę wypaść jak najlepiej - to słowa Sabalenki sprzed turnieju WTA 1000 w Pekinie.

- Cóż, obecnie nie gram swojego topowego tenisa. Kluczem jest sposób, w jaki kontroluję emocje i pozostaję sobą. To naprawdę pomaga mi pozostać w większości meczów, w tych skomplikowanych sytuacjach i walczyć, żeby grać jak najlepiej - dodała Białorusinka po wygranym 6:2, 6:2 meczu z Amerykanką Ashlyn Krueger (68. WTA).

Sabalenka "o krok od wyprzedzenia Świątek". Może być numerem jeden w 2024 roku

Portal tennis365.com postanowił odnotować fakt, że Sabalenka zbliża się coraz bardziej do Świątek w rankingu WTA Race. Polka cały czas prowadzi z 8285 pkt, ale po awansie do ćwierćfinału w Pekinie Białorusinka ma już 8091 pkt, więc traci zaledwie 194 pkt do Igi. Jeżeli Sabalenka awansuje do półfinału w Pekinie, to będzie traciła 19 pkt do Świątek. Awans do finału lub wygranie całego turnieju w Pekinie przez Białorusinkę będzie oznaczało, że będziemy mieli nową liderkę rankingu WTA Race.

Wówczas Sabalenka będzie miała odpowiednio 8526 lub 8876 pkt, co w najgorszym wypadku będzie oznaczało blisko 600-punktową przewagę nad Świątek. Serwis tennis365.com zauważa, że po wygraniu Roland Garros Świątek miała blisko 3000 punktów przewagi nad Sabalenką w rankingu WTA Race. "Aryna Sabalenka w ostatnich tygodniach znacznie nadrobiła zaległości i jest o krok od wyprzedzenia Polki. Jej doświadczenie w radzeniu sobie z presją czyni cuda dla jej pewności siebie i formy" - czytamy.

TOP 10 rankingu WTA Race (stan na 03.10, około godz. 7:30):

1. Iga Świątek (Polska) - 8285 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8091 pkt

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4981 pkt

4. Jasmine Paolini (Włochy) - 4930 pkt

5. Jessica Pegula (USA) - 4586 pkt

6. Coco Gauff (USA) - 4183 pkt

7. Emma Navarro (USA) - 3568 pkt

8. Qinwen Zheng (Chiny) - 3285 pkt

9. Danielle Collins (USA) - 3178 pkt

10. Daria Kasatkina (Rosja) - 2768 pkt

Sabalenka zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Czeszką Karoliną Muchovą (49. WTA). Do tego dojdzie w piątek w godzinach porannych czasu polskiego.