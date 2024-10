"To jest dla mnie taka sugestia, że Tomek Wiktorowski jest niepoważnym trenerem"

Iga Świątek (1. WTA) zagrała ostatni mecz blisko miesiąc temu. Doszło do tego 5 września w ćwierćfinale US Open, gdzie przegrała 2:6, 4:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). Od tego momentu Świątek nie wzięła udziału w turniejach WTA 500 w Seulu oraz WTA 1000 w Pekinie, a w komunikatach przesyłanych do mediów tłumaczyła się sprawami osobistymi. - Moja kondycja fizyczna nie wróciła jeszcze do normy po US Open - to słowa Świątek przed turniejem w Seulu.

- Trochę musimy zgadywać, co stoi za decyzjami Igi. Można jednak przypuszczać, że jest zmęczona. Co do tego nie mam wątpliwości. Ona komunikowała to wcześniej dość często. Zapytałbym, czy nie martwiliby się bardziej, gdyby Iga pojechała na takie turnieje i przegrała w pierwszej czy drugiej rundzie? Czy wtedy obawy fanów byłyby mniejsze? - mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub" w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

Dawid Celt przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że Świątek mogła złapać wirusa i zachorować. Potem jednak się wycofał z tych słów. - Myślałem, że gdzieś padła informacja o jej chorobie. Ale jak później spojrzałem na te komunikaty, to padło o sprawach osobistych. Z mojej perspektywy może być też tak, że jest zmęczona. Ma do tego pełne prawo, te trzy ostatnie lata dały jej w kość - wyjaśnił trener i komentator tenisa.

Specyficzna relacja Świątek z Darią Abramowicz? "Jest mentorką, aniołem stróżem"

W ostatnich dniach na portalu wpolityce.pl pojawił się artykuł dotyczący Świątek, jej życia rodzinnego, a także sytuacji w sztabie. Świątek ma mieć specyficzną relację z psycholog Darią Abramowicz. "Daria jest dziś nie tylko jej psycholożką, ale też mentorką, aniołem stróżem i przyjaciółką. Dobrze poinformowani twierdzą, że czasami wchodzi też w role szkoleniowe, co sprawia, że temat ewentualnej zmiany trenera nie istnieje, gdyż żaden poważny trener nie zgodzi się na taki układ" - mogliśmy przeczytać w artykule.

"Polityka wysłała Abramowicz pytania: jak Iga znosi presję, czy ostatnie dotkliwe porażki i swego rodzaju paraliż na korcie wynikają z blokady mentalnej, czy uprawniona jest opinia, że dbając o dobrostan Igi, pani psycholog izoluje ją od otoczenia, czy w środowisku tenisowym możliwe są przyjaźnie i czy ten ewentualny deficyt można zrekompensować relacjami wewnątrz teamu?" - dodaje Marcin Piątek, autor wspomnianego tekstu.

Ze wspomnianej publikacji mogliśmy się też dowiedzieć, jakie Świątek ma relacje ze swoją mamą Dorotą. Jej rodzice się rozwiedli, a zdecydowanie więcej mówi się o jej ojcu Tomaszu. "Rodzice Świątek rozwiedli się w momencie, gdy tenisistka była jeszcze nastolatką. Mama Igi miała zniknąć z życia dwóch córek, które od tego momentu zostały z ojcem. Kontakt matki z Igą miał się nawet urwać" - pisaliśmy na Sport.pl. - Zawsze gratuluję córce tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony - mówiła mama Igi w lutym tego roku w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Furjan komentuje artykuł dot. Świątek. "Jest kilka nieścisłości"

Teraz na tę publikację postanowił zareagować Marek Furjan, komentator i ekspert tenisa w trakcie transmisji na żywo na kanale YouTube "Break Point". - Powiem bardzo ogólnie, że jest tam kilka wątków, o których się nie mówi i które pierwszy raz pojawiły się w przestrzeni publicznej. Jest też kilka nieścisłości, np. tam jest taka sugestia, że żaden poważny trener na coś by sobie nie pozwolił. To jest dla mnie taka sugestia, że Tomek Wiktorowski jest niepoważnym trenerem - powiedział.

- Z tym się nie do końca zgadzam. Jest też kilka ciekawych wątków, które rzucają nowe światło na pewne tematy. Wszystko bez komentarza kogoś wewnątrz pozostaje między nami. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby część takich wątków zaczepnych skonfrontować z Igą - dodał Furjan, który komentuje mecze tenisa w Eurosporcie.

Aktualnie Świątek jest zgłoszona do turnieju WTA 1000 w Wuhan, który odbędzie się w dniach 7-13 października.