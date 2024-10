Nieprawdopodobne. Sabalenka pobiła kapitalny rekord Agnieszki Radwańskiej!

Aryna Sabalenka w ostatnich tygodniach całkowicie zdominowała kobiecy tenis. Doskonałą formę potwierdza na kortach w Pekinie, gdzie dopiero co pokonała Madison Keys i awansowała do ćwierćfinału. Ale to nie koniec dobrych dla niej wiadomości. Jak zauważył statystyczny profil Opta Ace, udało jej się przebić osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej na chińskich kortach. Poza tym wyrównała własny rekord kariery.

