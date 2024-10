Takiej kary chcą dla Sinnera. Navratilova nie wytrzymała. "Szaleństwo"

Nie widać końca kłopotów Jannika Sinnera (1. ATP). O co chodzi? O oskarżenia o doping. W marcu bieżącego roku we krwi włoskiego tenisisty wykryto zakazaną substancję - clostebol. Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) uwierzyła jednak w wyjaśnienia tenisisty, który został ukarany jedynie odebraniem punktów oraz nagrody pieniężnej za udział w turnieju w Indian Wells.

Sinner tłumaczył, że zakazana substancja znalazła się w jego organizmie przypadkowo, a po całym zamieszaniu zwolnił trenera fitness i fizjoterapeutę. Od marca wygrał jeszcze turnieje ATP 500 w Halle, ATP 1000 w Cincinnati i US Open. Jego tłumaczenia jednak nie przekonały wszystkich i w tenisowym świecie nie brakowało głosów, że Sinnera powinna spotkać kara.

Martina Navratilova zareagowała na zamieszanie wokół Jannika Sinnera. Tak oceniła działania WADA

O taką karę będzie walczyć Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), której prezydentem jest Polak Witold Bańka. Jak poinformowały włoskie media, złożyła ona apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie. Włosi przekonują, że sprawa Sinnera nie jest wcale rozstrzygnięta. WADA oczekuje, że zawodnik zostanie zdyskwalifikowany na czas od roku do dwóch lat.

Do działań WADA odniosła się legendarna Martina Navratilova. W krótkim, ale dosadnym wpisie jasno dała znać, co myśli o działaniach agencji kierowanej przez Witolda Bańkę.

"To szaleństwo. WADA to bałagan. Chińscy pływacy przechodzą, a teraz to? Co za zły system mamy..." - napisała 18-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych.

Do czego odnosiła się Navratilova? Do decyzji WADA o nieukaraniu 23 chińskich pływaków, którzy w 2021 roku mieli stosować trimetazydynę - lek na serce, który WADA kwalifikuje jako doping. Organizacja przyjęła jednak wyjaśnienia Chińczyków, według których takie wyniki były skutkiem zanieczyszczenia żywności w hotelu i nie podjęła żadnych działań.

Włoski tenisista występuje obecnie w turnieju ATP 500 w Pekinie. Doszedł w nim do finału, w którym zmierzy się z Carlosem Alcarazem (3. ATP). Dotychczasowy bilans ich starć, to 6 wygranych hiszpańskiego tenisisty, a cztery Sinnera. Początek spotkania o godz. 11:00.