Sabalenka o krok od rekordu. Wystarczy jedna wygrana

Aryna Sabalenka (2. WTA) od kilku tygodni jest w fantastycznej formie. Po wygraniu turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz US Open przystąpiła do "tysięcznika" w Pekinie, gdzie dalej nie pozostawia złudzeń przeciwniczkom. To otwiera jej drogę do spektakularnego osiągnięcia.

Aryna Sabalenka demoluje kolejne rywalki. Ociera się o rekord kariery

26-latka najpierw pokonała 6:4, 6:1 Tajkę Mananchayę Sawangkaew (187. WTA), a następnie ograła 6:2, 6:2 Amerykankę Ashlyn Krueger (68. WTA). W ten sposób rozstawiona z numerem pierwszym zawodniczka awansowała do czwartej rundy, a także zbliżyła się do wielkiego rekordu.

Jak zauważyła oficjalna strona WTA, Sabalenka może pochwalić się już 14 wygranymi z rzędu i jest o krok od wyrównania najlepszego osiągnięcia w karierze. 15 kolejnych zwycięstw odniosła między turniejem w Ostrawie w 2020 r. a tym w Dubaju w 2021 r. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymała ją Garbine Muguruza (6:3, 3:6, 2:6 w ćwierćfinale), późniejsza triumfatorka zmagań.

Aryna Sabalenka idzie na rekord. Ale w jednym nie może równać się z Igą Świątek

O powtórzenie tego rekordowego wyniku mistrzyni US Open zagra z Madison Keys (24. WTA). Jeśli ją pokona, stanie przed szansą na ustanowienie nowego najlepszego wyniku. Natomiast maksimum, jakie może osiągnąć w chińskim turnieju, to przedłużenie zwycięskiej passy do 18 spotkań.

Patrząc na ostatnie popisy Aryny Sabalenki, zdecydowanie jest to w jej zasięgu. Zresztą w całym sezonie wygrała aż 48 spotkań (na 59 ogółem), co jest drugim najlepszym wynikiem w tourze WTA. Ustępuje wyłącznie Idze Świątek, mogącej pochwalić się 57 zwycięstwami.