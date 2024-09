Tego nie dokonała nawet Iga Świątek! Niebywały wyczyn Coco Gauff

Chociaż Iga Świątek ustanowiła, wyrównała i pobiła wiele tenisowych rekordów, są też takie, które nie padły jej łupem. Jednym z nich może się cieszyć Coco Gauff, która w turnieju WTA 1000 w Pekinie wróciła do gry po fiasku związanym z obroną tytułu US Open. Amerykanka wygrywa kolejne mecze w stolicy Chin i okazuje się, że przy okazji pobiła rekord należący do Caroline Wozniacki.

