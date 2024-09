Włamanie do królestwa Igi Świątek. Skradziono drogocenne przedmioty

Korty Rolanda Garrosa to jedna z najważniejszych aren sportowych w Paryżu. To tutaj rodziły się legendy m.in. Igi Świątek i Rafaela Nadala. Francuskie media informują, że na terenie kompleksu doszło do włamania, a wartość skradzionych rzeczy szacuje się na grubo ponad 130 tys. złotych. Służby mają na ten moment szczątkowe informacje o zdarzeniu i jego sprawcach.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl