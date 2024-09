Tak eksperci podsumowali Linette po jej wielkim triumfie w Pekinie

Brawo, brawo! Magda Linette znów udowodniła, że należy do czołówki światowego tenisa. W poniedziałkowy poranek Polka sensacyjnie pokonała piątą w rankingu Jasmine Paolini 6:4, 6:0 w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tuż po tym wyczynie głos w mediach społecznościowych zabrali eksperci. "Co się nie udało w Paryżu, to nadrobiła w Pekinie" - pisze Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl