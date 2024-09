Legenda oburzona sytuacją lidera. "To go zabije"

- Jestem bardzo rozczarowany i zaskoczony. Byłem przesłuchiwany trzy razy i wszystkie przesłuchania skończyły się dla mnie pozytywnie. Może po prostu chcą upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. Nie spodziewałem się tego, że złożą apelację - w taki sposób Jannik Sinner odniósł się do działań, jakie przeciwko niemu podjęła Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie, oczekując, że organ ukarze tenisistę za doping. W marcu wykryto bowiem w jego organizmie niedozwoloną substancję clostebol, lecz Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) nie zdecydowała się nawet tymczasowo zawiesić lidera rankingu. Ba, długo ukrywała informacje o całej sprawie. Jedyną karą dla Włocha było odebranie nagrody finansowej i punktów za Masters w Indian Wells.

Były tenisista stanął w obronie Sinnera. Niepokoi go jedna rzecz

Decyzja ITIA wywołała spore poruszenie w świecie tenisa. Wiele osób wskazywało, że zastosowano podwójne standardy tylko dlatego, że Sinner jest liderem rankingu ATP. Dlatego też tak stanowcze kroki podjęte przez WADA z pewnością ich ucieszyły, ponieważ wydaje się, że organ dostrzegł podobny problem.

Do sprawy odniósł się m.in. Paolo Bertolucci, triumfator sześciu turniejów singlowych i 12 deblowych. Jego zdaniem Sinner jest niewinny, ale nie ma pretensji, że do akcji wkroczyła WADA. Ma jednak zastrzeżenia co do terminu, w jakim zapadnie decyzja. Jest zbyt długi.

- Jestem głęboko przekonany, że Sinner jest niewinny. Uważam, że wersja zdarzeń, którą przedstawił, jest całkowicie logiczna. Co więcej, potwierdziłem ją w rozmowie ze specjalistami. Teraz decyzję oczywiście podejmie CAS, ale jedyne, co mnie niepokoi, to to, że rozstrzygnięcie zapadnie w terminie od kilku tygodni do aż pięciu czy sześciu miesięcy. To bardzo długo. Przecież nawet włoskie procesy trwają krócej - podkreślał były tenisista w rozmowie z agi.it.

Na tym nie zakończył. Jego zdaniem tak długie trzymanie Włocha w niepewności może negatywnie wpłynąć na samego zainteresowanego. - To śmieszne. To go zabije - rzucił nagle. - Mimo wszystko z optymizmem patrzę w przyszłość, głównie ze względu na precedens Jose Luisa Palomino - podkreślał. Wspomniał więc o piłkarzu, w którego organizmie także wykryto tę samą substancję, co u Sinnera, ale w zdecydowanie większej ilości. I CAS oczyścił go z zarzutów.

Środowisko poruszone sprawą Sinnera

Co czeka Sinnera? Tego nie wiadomo. Mówi się nawet o dwuletniej dyskwalifikacji, zabraniu tytułów, które wywalczył w tym czasie, a także o zwrocie nagród finansowych. Jak na razie Włoch musi czekać na decyzję CAS. Wielu tenisistów jest jednak oburzonych faktem, że mimo podejrzeń, może on uczestniczyć w międzynarodowej rywalizacji.

"Niedorzeczne - niezależnie od tego, czy było to przypadkowe, czy zaplanowane. Dwukrotny test na obecność zakazanej (sterydowej) substancji... powinieneś zniknąć na dwa lata" - grzmiał nie tak dawno Nick Kyrgios. - Myślę, że jest to jasne, że Jannik został oceniony w zupełnie inny sposób niż ja. Nie uważam, aby było to sprawiedliwe - mówiła z kolei Simona Halep, która na własnej skórze przekonała się o tym, jak podejrzenie o doping może zniszczyć karierę.