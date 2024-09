Czarne chmury nad polskim tenisem. Ekspert obnażył związek

W poprzedniej dekadzie o sile polskiego tenisa stanowiła przede wszystkim Agnieszka Radwańska, której w 2012 roku udało się dojść do samego finału Wimbledonu. Ciekawą karierę miał również Jerzy Janowicz. Nasz były reprezentant na londyńskich kortach również osiągał przyzwoite wyniki. W 2013 roku dotarł do półfinału, gdzie przegrał z Andym Murrayem 7:6(2), 4:6, 4:6, 3:6. Teraz ich miejsce zajęli Iga Świątek i Hubert Hurkacz. 23-latkę już teraz można nazwać jednym z najwybitniejszych sportowców w historii naszego kraju. W końcu pięć wielkoszlemowych tytułów nie bierze się znikąd.

Jaki los czeka polskiego tenisa? Ekspert bije na alarm

Do grona czołówki tenisa w Polsce należą również m.in. Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak czy Maks Kaśnikowski. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy wszystkie wymienione nazwiska są efektem prawidłowo funkcjonującego systemu, który zaproponował Polski Związek Tenisowy, czy są to jedynie indywidualności i świetnie poprowadzone kariery? Stanowczą opinię w tym temacie w wywiadzie dla WP SportoweFakty wygłosił ekspert.

Zdaniem Marcina Matkowskiego - byłego zawodnika - zainteresowanie tenisem w naszym kraju wśród dzieci nie jest zbyt duże, co może w przyszłości może skutkować brakiem nowych tenisistów. - Im więcej młodzieży będzie ćwiczyło, tym większa szansa na jakieś talenty. Ale niestety słyszałem, że nie ma jakiegoś większego zainteresowania wśród dzieci i mam żal, że tego zainteresowania nie rozkręcono. W przeszłości byli Agnieszka Radwańska czy Jerzy Janowicz, ja także grałem i również tamten moment nie został do końca wykorzystany - przyznał.

Czy według eksperta sukcesy Świątek i Hurkacza przełożą się na zainteresowanie tą dyscypliną? W końcu w ten sposób najłatwiej zachęcić najmłodszych do danego sportu. - Trudno powiedzieć. Na pewno na razie po ich sukcesach nie powstały jakieś programy tenisowe. Cały czas jest tak samo. Mówiąc brutalnie, przebijają się jednostki, a nie wychowankowie jakiegoś systemu. To, że Iga Świątek jest numerem jeden, a Hubert Hurkacz siedem na świecie, nie jest dużą zasługą związku. Na pewno są rzeczy, które mógłby on zrobić lepiej. Aczkolwiek tenis chyba nigdy nie był dyscypliną, która bardzo interesuje państwo, a to są naczynia połączone - dodał, obnażając system szkolenia PZT.