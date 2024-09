Zacięty mecz Kaśnikowskiego w "tysięczniku" w Szanghaju. Wracał ze stanu 1:5

Maks Kaśnikowski (ATP 195.) grał z rywalem z pierwszej setki rankingu. Adam Walton zajmuje 95. miejsce. Polski tenisista nie raz pokazywał, że jest w stanie napsuć krwi zawodnikom z wyższych pozycji, że ma potencjał, ale tym razem na Waltona to nie wystarczyło.

Ekspresowy pierwszy set, potem zażarta walka

Maks Kaśnikowski pokazał się z dobrej strony już w US Open. Co prawda odpadł w pierwszej rundzie, ale pokazał kawał dobrego tenisa w pięciosetowym boju z Pedro Martinezem. Ale od tego czasu nie ma dobrej passy. Przegrał starcie w ramach Pucharu Davisa z Koreańczykiem Seong-Chanem Hongiem oraz w pierwszej rundzie Challengera w Saint-Tropez z Rumunem Alexandrem Blockxem.

Mecz z Adamem Waltonem od początku nie układał się po myśli Polaka. W błyskawicznym tempie został dwukrotnie przełamany przez Australijczyka. Rywal potrzebował zaledwie kilkunastu minut, by prowadzić aż 5:0. W tym czasie Kaśnikowski miał tylko jeden dobry fragment gry - prowadził w drugim gemie 30:0 przy własnym podaniu, ale nie utrzymał wyniku.

Polski tenisista zebrał się do lepszej gry pod koniec seta. Wygrał szóstego gema do 15, ale w kolejnym Walton rozbił go do zera. Skończyło się wygraniem seta 6:1 przez Australijczyka.

Druga partia byłą zdecydowanie bardziej zacięta. Polak poprawił swój serwis, grał odważniej i szybciej. Zaliczył cztery asy serwisowe. Ale Walton również dobrze serwował i nie dał Kaśnikowskiemu ani jednej okazji na przełamanie. Sam 25-latek także jej nie miał.

Do rozstrzygnięcia drugiego seta potrzebny był tie-break. Kaśnikowski przegrał pierwszą piłkę, kiedy serwował. W kolejnych wymianach popełnił serię niewymuszonych błędów, przez to przegrywał 1:5. Wydawało się, że Walton ma autostradę do wygranej, ale Polak znowu wrócił do dobrej gry, którą prezentował przez całego drugiego seta.

Kaśnikowski wyrównał, broniąc dwa meczbole, a potem wywalczył piłkę setową, której jednak nie wykorzystał. Wojnę nerwów w końcówce lepiej zniósł Walton, który znalazł okazję na posłanie piłki tzw. winnera. Wygrał tie-breaka 10:8, całego seta 7:6 i zameldował się w drugiej rundzie kwalifikacji. Kaśnikowski może być zadowolony z gry w drugim secie, bo potwierdził, że potrafi się podnieść po ciężkich ciosach z poprzedniej partii. Ma jednak nad czym pracować.

Niestety, w turnieju singlistów Szanghaju nie zobaczymy żadnego Polaka. Wcześniej z imprezy wycofał się Hubert Hurkacz, który wygrał tutaj rok temu.

Turniej w Szanghaju to przedostatnia impreza rangi ATP Tour Masters 1000 w tym sezonie i jednocześnie ostatni na otwartym stadionie. Na przełomie października i listopada tenisiści zagrają jeszcze "tysięcznik" w Paryżu, ale to już będzie impreza rozgrywana w hali Accor Arena.

Turniej ATP Tour Masters 1000 w Szanghaju, kwalifikacje, pierwsza runda:

Adam Walton (Australia, ATP 95.) - Maks Kaśnikowski (ATP 195.) 6:1, 7:6(8)