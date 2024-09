Najpiękniejsza sensacja w meczu Linette - Paolini! 6:0 na koniec

Trzecia runda - to najlepszy wynik Magdy Linette (45. WTA) w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka odniosła ten rezultat w zeszłym roku, kiedy to przegrała 1:6, 1:6 z Igą Świątek (1. WTA). Linette rozpoczęła zmagania w tym roku od drugiej rundy i od zwycięstwa 6:4, 4:6, 6:3 nad Japonką Moyuką Uchijimą (63. WTA). W trzeciej rundzie zadanie było jednak dużo trudniejsze. A przynajmniej na to się zapowiadało.

Linette grała w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie z Włoszką Jasmine Paolini (5. WTA). To był trzeci pojedynek między tymi zawodniczkami w historii. W 2023 r. w pierwszej rundzie w Birmingham Linette wygrała 3:6, 7:5, 6:4, natomiast w tym roku na igrzyskach olimpijskich w Paryżu Paolini wygrała 6:4, 6:1. Była to druga runda turnieju olimpijskiego.

Linette wyeliminowała faworytkę w Pekinie. 6:0 w secie

Mecz zaczął się świetnie dla Linette. Już w pierwszym gemie Polka przełamała Włoszkę i wykorzystała trzeciego break pointa. W pierwszych minutach meczu Paolini brakowało cierpliwości, przez co popełniała proste błędy. Linette obroniła break pointa w drugim gemie, a potem znów przełamała Paolini i prowadziła 3:0. Paolini zaczęła jednak stopniowo dochodzić do głosu, wygrała trzy kolejne gemy i doprowadziła do remisu 3:3.

Paolini prowadziła już 4:3, a Linette pokazywała swoją mową ciała, że jest zirytowana swoją grą. W ósmym gemie tenisistki rozegrały 16 punktów. Linette zdołała obronić break pointa i dopiero za szóstym razem wygrała gema przy własnym podaniu. Polka zaczęła grać coraz lepiej tak jak na początku meczu i miała przewagę przełamania. Potem obroniła dwa break pointy i po 54 minutach wygrała seta 6:4.

Linette rozpoczęła drugiego seta dokładnie tak samo, jak pierwszego, czyli od uzyskania przewagi podwójnego przełamania. Paolini popełniała naprawdę sporo niewymuszonych błędów, a Linette czuła się pewnie przy wymianach bekhendowych. Tym razem Paolini nie była jednak w stanie odpowiedzieć. Było po niej widać trudy gry w tym sezonie, a przewaga Linette tylko rosła. Polka wygrała seta 6:0 i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Linette zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Mirra Andriejewa (Rosja; 22. WTA) - Donna Vekić (Chorwacja; 20. WTA).