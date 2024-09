Wszystko jasne. To dlatego Hurkacz zrezygnował z obrony tytułu

Hubert Hurkacz (8. ATP) nie ma ostatnio najlepszej passy. Z wielkoszlemowego US Open odpadł już w drugiej rundzie. Na tym samym etapie zakończył też trwającą rywalizację w Tokio. W piątek przegrał 4:6, 4:6 z Brytyjczykiem Jackiem Draperem (20. ATP). Niedługo później podjął zaskakującą decyzję. Zrezygnował z udziału w turnieju ATP Master 1000 w Szanghaju, gdzie miał bronić mistrzowskiego tytułu sprzed roku.

Hurkacz rezygnuje z turnieju. Wskazał powód. "Nie jestem w stanie"

Zawody zaplanowane są na 2-13 października. Absencja w nich będzie dla Hurkacza bardzo kosztowna. Oznacza, że na pewno straci 1000 punktów światowym rankingu, a to z kolei może sprawić, że wypadnie z czołowej "dziesiątki". Dlaczego więc się na to zdecydował?

Ustalił to dziennikarz "Super Expressu" Michał Chojecki. Na platformie X zamieścił odpowiedź tenisisty, jaką otrzymał od jego sztabu. - Powrót na kort po kontuzji i operacji nie jest taki, jak oczekiwałem od siebie i nie jestem w stanie grać na sto procent swoich możliwości. Nie chcę tylko uczestniczyć w turniejach, ale grać o zwycięstwa w finałach, dlatego podjąłem decyzję o wycofaniu się z nadchodzącego turnieju w Szanghaju, aby skoncentrować się na dalszym wzmacnianiu siły mięśni i intensywnej fizjoterapii. Moim celem jest wrócić w pełni gotowym. Dziękuję za Wasze wsparcie - przekazał wrocławianin.

27-latek nawiązał w ten sposób do kontuzji, jakiej nabawił się w drugiej rundzie Wimbledonu. W trakcie tie-break w meczu z Arthurem Filsem doznał urazu kolana, przez który musiał przejść zabieg i rehabilitację. Tym samym stracił wyjazd na igrzyska olimpijskie do Paryża. Do gry wrócił 10 sierpnia, kiedy to wystąpił na turnieju w Montrealu. Dotarł tam do ćwierćfinału, podobnie jako nieco później w Cincinnati. Daleko było mu jednak do optymalnej formy.

Dla polskich fanów tenisa wiadomość o rezygnacji Hurkacza jest wyjątkowo bolesna. Wcześniej z dwóch turniejów z rzędu w Seulu i Pekinie wycofała się Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata nie przystąpi też do zawodów w Tokio.