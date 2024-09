Przecieki ws. Huberta Hurkacza. Duży odzew. Nazwiska z najwyższej półki

W poniedziałek minie miesiąc odkąd w rubryce "trener" na profilu Huberta Hurkacza na stronie ATP widnieje puste miejsce. Na razie Polak, który po ponad pięciu latach zakończył współpracę z Amerykaninem Craigiem Boyntonem, wrócił do rywalizacji bez nowego szkoleniowca. Wciąż go szuka i - jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji - obecnie możliwy jest zarówno wariant, że pojawi się on przy boku 27-latka jeszcze w tym sezonie, jak i dopiero po jego zakończeniu.

Sparingpartner tymczasowym trenerem Hurkacza. Zwięzła odpowiedź teamu Polaka

Hurkacz mocno się zżył z Boyntonem, który wcześniej pracował wyłącznie z rodakami - m.in. z Mardym Fishem i Johnem Isnerem. Polak pod okiem poważanego w środowisku tenisowym 60-latka przeszedł drogę od czołowej 70-tki światowej listy do Top10, wygrał osiem turniejów ATP i zagrał w półfinale Wimbledonu. Rozstanie nastąpiło tuż po odpadnięciu w drugiej rundzie US Open, z inicjatywy tenisisty z Wrocławia.

Występ w Nowym Jorku poprzedziła gorsza passa, której kluczowym momentem była kontuzja kolana odniesiona w drugiej rundzie Wimbledonu. Hurkacz wrócił do gry już miesiąc później - w Montrealu odpadł w ćwierćfinale, a zaraz potem na tym samym etapie skreczował w Cincinnati. Szybkie zakończenie występu w US Open przesądziło o rozstaniu z Boyntonem, pod którego okiem Polak nie był w stanie zaliczyć przełomu przede wszystkim w turniejach wielkoszlemowych.

Hurkacz wrócił do gry kilka dni temu w Tokio (odpadł w drugiej rundzie), a w roli szkoleniowca wystąpił tam jego sparingpartner Mateusz Terczyński. Nie jest to rozwiązanie zaskakujące - już na początku września kilku ekspertów sugerowało, że tenisista może na razie skorzystać z tego rodzaju opcji tymczasowej, szukając wciąż stałego trenera. Niewykluczone też, że ten stan rzeczy utrzyma się do końca sezonu.

- Możliwe, że nowy trener pojawi się u boku Huberta jeszcze w tym sezonie, ale też może zacząć pracę dopiero w okresie przygotowawczym. Nie wszyscy z kandydatów są już wolni - słyszymy od osoby dobrze zorientowanej w sprawie.

Potwierdza ona też, że wstępne zainteresowanie współpracą z 27-letnim Polakiem było spore, a pierwszy etap selekcji za nim i kilku kandydatów już odpadło. Od teamu Hurkacza dostaliśmy bardzo zwięzłą odpowiedź na pytanie o obecny stan rzeczy.

- Rozmowy trwają. Sytuacja się krystalizuje - brzmi otrzymana wiadomość.

Hurkacz przejmie trenera po Gauff lub Wawrince?

Z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się zaś, że obecnie trwa sprawdzanie dyspozycyjności i oczekiwań finansowych kilku szkoleniowców. W tenisie weryfikacja tych ostatnich nie jest aż tak zaawansowanym etapem negocjacji jak choćby w piłce nożnej, gdzie często jest właściwie już ich zwieńczeniem. Tutaj to bardziej etap pośredni, po którym dopiero zasiada się do bardziej szczegółowych rozmów dotyczących specyfiki współpracy.

Na początku września z wiarygodnych źródeł dowiedzieliśmy się, że w kręgu zainteresowań Hurkacza pojawili się m.in. byli szkoleniowcy Novaka Djokovicia i Rogera Federera, czyli Goran Ivanisević i Ivan Ljubicić, słynny Argentyńczyk Juan Martin del Potro, który niedawno zakończył karierę oraz dawny trener m.in. Andre Agassiego i Andy'ego Murraya Brad Gilbert. Ten ostatni wówczas jeszcze formalnie współpracował z Coco Gauff, ale jeden z naszych rozmówców przekazał, że szósta rakieta świata zwolniła 63-latka po US Open, co obie strony potwierdziły oficjalnie w ubiegłym tygodniu.

Nie znamy pełnej listy szkoleniowców, z którymi Hurkacz i jego przedstawiciele pozostają teraz w kontakcie, ale z naszych informacji wynika, że w tym gronie jest Gilbert. Do przywołanych wcześniej słów naszego rozmówcy dotyczących tego, że niektórzy kandydaci są jeszcze wciąż zajęci, pasowałby z kolei Magnus Norman, którego nazwisko również pojawiło się na początku września. Szwed od wielu lat pracuje ze Stanem Wawrinką, a Szwajcar wkrótce kończy karierę.

Zawężona lista kandydatów na trenera Polaka nie jest podobno finalna i może się na niej pojawić dodatkowo jeszcze jakieś nazwisko. W najbliższym czasie wrocławianin może mocniej zająć się tym tematem - właśnie wycofał się z rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu turnieju w Szanghaju, w którym miał bronić tytułu. Strata punktów spowoduje, że w październiku wypadnie z czołowej dziesiątki światowego rankingu. Znacząco też zmalały jego szanse na walkę o awans do kończącego sezon turnieju ATP Finals. W przekazanej w piątkowy wieczór przez jego team wypowiedzi wyjaśnił, że chce się skoncentrować na dalszym wzmacnianiu siły mięśni i intensywnej fizjoterapii po kontuzji. W jego planach na razie pozostają jesienne halowe starty w Europie. Pytanie, czy w nich wystąpi i kto pojawi się wtedy w roli jego trenera.