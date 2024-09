Krzysztof Włodarczyk: Straciłem szacunek do Agnieszki Radwańskiej

Ponad dwanaście lat temu Agnieszka Radwa雟ka odpadła w pierwszej rundzie singla na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Polka uległa wtedy niżej od niej notowanej Niemce Julii Goerges. - Łatwo przyszło, łatwo poszło - mówiła Agnieszka Radwańska po spotkaniu, co wielu polskich kibic闚 i komentatorów doprowadziło do wściekłości. - Teraz lecimy do wioski Kanada - dodała z uśmiechem Radwańska nie okazując oznak żalu po bardzo słabym meczu.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk zabrał głos ws. zachowania Agnieszki Radwańskiej na IO

- Media przytaczały wielokrotnie jej wypowiedź o tym, że "igrzyska to w tenisie specyficzny turniej, wcale nie najważniejszy", krytykowały za brak zaangażowania i orzełka na granatowo-różowym stroju. Radwańską okrzyknięto największym polskim rozczarowaniem igrzysk, zarzucano jej brak patriotyzmu i szacunku dla występów w reprezentacji - pisał wtedy Sport.pl.

Teraz niespodziewanie do tej sprawy wrócił Krzysztof Włodarczyk, jeden z najlepszych pięściarzy w Polsce, który kiedyś zdobywał mistrzowskie pasy federacji WBC oraz IBF w wadze junior ciężkiej. Udzielił bardzo długiego, blisko dwugodzinnego wywiadu w podkaście "Elite Mentality" prowadzonym przez Cypriana Majchera. Zabrał głos na temat zachowania Agnieszki Radwańskiej na IO w Londynie.

- Kiedyś nasza tenisistka Agnieszka Radwańska powiedziała: "dobra tam, igrzyska nie są ważne". Przez to straciłem do Agnieszki taki szacunek sportowy. Każdy turniej rangi olimpijskiej jest ponad wszystko. Po to jedziemy na igrzyska, po to się przygotowujemy cztery lata, by zdobyć medal i zapisać się w historii olimpijskiej - przyznał Krzysztof Włodarczyk.

Pochwalił za to Igę Świątek, która na tegorocznych igrzyskach olimpijskich wywalczyła brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce Polka pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą (109. WTA) 6:2, 6:1.

- Strasznie mi się spodobała Iga Świątek. Pojechała na igrzyska, zdobyła medal. To coś wspaniałego. Mam za to do niej jeszcze większy szacunek - dodał.

Włodarczyk w wywiadzie mówił też m.in. o byciu wojownikiem, FAME MMA, pobycie w więzieniu i innych reprezentantach Polski w różnych dyscyplinach.

Dwa tygodnie temu Włodarczyk przyznał, że szykuje się do walki w formule MMA. - Nie będę zdradzał z kim, ale w formule MMA. To będzie bardzo ciekawa walka. Nie wiem, o kogo chodzi. Niech się zastanawia ta osoba i dobrze się przygotuje - przyznał Włodarczyk dla kanału "Za Ciosem".