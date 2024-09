Woźniacki zaskoczył ws. Igi Świątek. Wskazał przyczyny nagłego sukcesu

Iga Świątek (1. WTA) ma na swoim koncie już 22 zwycięstwa w turniejach WTA. Pięciokrotnie wygrywała w zmaganiach wielkoszlemowych: French Open (2020, 2022, 2023, 2024) i raz w US Open (2023). 4 kwietnia 2022 roku po raz pierwszy została liderką światowego rankingu. A po raz drugi w listopadzie zeszłego roku. Dziś ma już na koncie ponad 122 tygodnie jako pierwsza rakieta globu.

Ojciec Caroline Wozniacki zachwyca się Igą Świątek

Dlaczego Iga Świątek tak szybko osiągnęła sukces? Piotr Woźniacki, tata i trener duńskiej tenisistki pochodzenia polskiego Caroline Wozniacki (70. WTA), w programie "Break Point" na YouTube, postanowił bliżej przyjrzeć się grze Polki. Pierwszą przyczyną, na którą Woźniacki zwrócił uwagę, jest pandemia koronawirusa.

- Iga w tym momencie miała ambicje, charakter i czas, żeby poświęcić się bezwzględnie temu, co robiła. Z kolei starsze zawodniczki zobaczyły uwarunkowania, że lecisz gdzieś i możesz nie grać, bo nie wiadomo czy wpuszczą cię na kort, czy nie. I to się tak trochę rozmyło - stwierdził.

Następnym powodem mają być osoby, z którymi Świątek pracowała lub nadal pracuje. - Później dobrze jej zrobiła pomoc Piotra Sierzputowskiego. Tu w ogóle nie ma na ten temat dyskusji. Następnie doszedł następny krok, czyli współpraca z Tomaszem Wiktorowskim. A on miał ogromne doświadczenie w tourze z Agnieszką Radwańską. Ona z kolei wcześniej Tomka nauczyła dużo rzeczy - dodał.

Po przegranym ćwierćfinale US Open Polka zdecydowała się wycofać z turniejów w Seulu i Pekinie. Były to zawody rangi WTA 500 i WTA 1000. - Jest mi bardzo przykro, ponieważ przeżyłam wspaniały czas, grając na tym turnieju i wygrywając go w ubiegłym roku i naprawdę nie mogłam się doczekać powrotu tutaj. Wiem, że kibice zobaczą wspaniały tenis i żałuję, że tym razem nie będę mogła w tym uczestniczyć - napisała Iga Świątek w krótkim oświadczeniu.

Ponadto Polka nie zagra w turnieju WTA 500 w Tokio, który odbywa się w dniach 25 września - 1 października.