Nieprawdopodobny mecz w Pekinie. Absolutny rekord! Ledwo stały na nogach

W Pekinie rozpoczęła się rywalizacja w turnieju WTA 500. Niestety z powodów osobistych wycofała się z niej Iga Świątek. Oglądamy za to inne zawodniczki. Już w pierwszej rundzie doszło do niezwykle zaciętego starcia. Sara Sorribes Tormo (104. WTA) miała spore problemy z notowaną prawie 70 miejsc niżej na światowych listach Chinką Xinyu Gao (171. WTA). Żadna z pań nie dawała za wygraną. Musiały więc grać tak długo, że ustanowiły absolutny rekord sezonu.

WTA w Pekinie: Panie poszły na rekord. Ależ emocje!

Już pierwsza partia zwiastowała, że spotkanie może trochę potrwać. Gao postawiła trudne warunki i dwa razy przełamywała wyżej notowaną przeciwniczkę. Ta jednak odpowiedziała tym samym. Przy stanie 6:5 Gao miała dwie piłki setowe, ale nie zdołała ich wykorzystać. Po długiej grze na przewagi Sorribes Tormo w końcu wyrównała i o losach seta zdecydował tie-break. W nim lepsza 7:4 była Gao, czym sprawiła sporą niespodziankę.

Hiszpanka wzięła się do pracy i w kolejnej odsłonie rozpoczęła od pewnego prowadzenia 4:1. Chinka jednak znów odpowiedziała. Wygrała trzy gemy z rzędu i mieliśmy remis. Później set toczył się punkt za punkt, aż w końcu w decydującym gemie 104. zawodniczka rankingu przełamała. Wygrała 7:5 i doprowadziła do trzeciej partii.

Rekord sezonu przetrwał osiem dni. Najdłuższy mecz od 2011 r.

Ta okazała się najdłuższa w całym spotkaniu. Trwała aż godzinę i 37 minut. Panie co rusz musiały grać gema na przewagi, co tylko przedłużało ich pobyt na korcie. Wydawało się jednak, że Hiszpance uda się w miarę sprawnie załatwić sprawę. Przy stanie 5:2 miała dwie piłki meczowe, ale żadnej nie wykorzystała. Gao zaś doprowadziła do remisu 5:5, ale na więcej nie było jej stać. Dwa kolejne gemy padły łupem Hiszpanki, która wygrała cały mecz 6:7 (4), 7:5, 7:5. Spotkanie rozstrzygnęło się dokładnie w cztery godziny i 15 minut. Obie zawodniczki były wyczerpane.

Tym samym Sorribes Tormo i Gao ustanowiły nowy rekord tego sezonu w głównym cyklu WTA. O sześć minut przebiły wynik Laury Siegemund (69. WTA) i Xiyu Wang (95. WTA). Dokładnie osiem dni temu w 1/8 finału turnieju w Hua Hin Niemka wygrała 7:6 (3), 4:6, 7:6 (1) w cztery godziny i dziewięć minut. Tak długa rywalizacja nie przeszkodziła jednak Siegemund w osiągnięciu dobrego wyniku w całych zawodach. Ostatecznie udało jej się awansować do finału, gdzie uległa 4:6, 4:6 Rebecce Sramkovej (61. WTA). Sorribes Tormo i Gao rozegrały też najdłuższy mecz w cyklu WTA od 2011 r., kiedy to Swietłana Kuzniecowa i Francesca Schiavone podczas Australian Open spędziły na korcie cztery godziny i 44 minuty.

A co w nagrodę czeka teraz Sorribes Tormo? Na razie 27-latka awansowała raptem do II rundy, w której zmierzy się z Madison Keys (24. WTA). Amerykanka w I rundzie miała wolny los.