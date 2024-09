Hurkacz poznał kolejnego rywala. A potem jeszcze lepsze wieści

Hubert Hurkacz (8. ATP) wrócił wreszcie do gry po kontuzji i udanie rozpoczął zmagania na turnieju ATP w Tokio. W pierwszej rundzie zmierzył się z Marcosem Gironem (47. ATP). Polak miał trochę problemów, ale finalnie pokonał Amerykanina 6:4, 6:7, 6:4. "Amerykanin nie był najłatwiejszym rywalem i chociaż szybko przegrał pierwszego seta, to do rozstrzygnięcia potrzebne były aż trzy partię." - pisał Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala. I dostał świetne wieści

Kolejnego rywala Hurkacza wyłoniło spotkanie pomiędzy Jackiem Draperem (20. ATP) i Mattią Belluccim (103. ATP). Zdecydowanym faworytem tego starcia był Brytyjczyk i zgodnie z oczekiwaniami wygrał pierwszego seta 6:4. W drugiej partii poradził sobie jeszcze lepiej. Szybko dwukrotnie przełamał Włocha i ostatecznie wygrał 6:2. Tym samym to on zmierzy się w kolejnej rundzie z Hurkaczem.

Do tej pory Polak mierzył się z Draperem pięciokrotnie. I czterokrotnie lepszy okazywał się nasz tenisista. Ostatni raz obaj zagrali ze sobą w kwietniu tego roku podczas turnieju ATP w Madrycie. Hurkacz wygrał wówczas 6:1, 7:5.

W czwartek rano z kolei Hurkacz otrzymał dobre wieści. Tego dnia Frances Tiafoe (15. ATP) zmierzył się z Brandonem Nakashimą (36. ATP). Było to starcie potencjalnych rywali Polaka w kolejnych rundach. Tiafoe nieoczekiwanie przegrał to starcie 5:7, 3:6 i odpadł z turnieju już po pierwszym etapie. Tym samym nasz tenisista stracił w drabince groźnego rywala.

Nie był to jednak koniec sensacji. Tego samego dnia z turniejem pożegnał się również Taylor Fritz (7. ATP), który przegrał 4:6, 6:3, 3:6 z Arthurem Filsem (24. ATP). Dzięki temu Hurkacz ma szansę na awans na siódmą pozycję w rankingu.

Obecnie Hurkacz skupia się na zbliżającym się starciu z Draperem. Spotkanie zaplanowano na noc z czwartku na piątek o godzinie 03:00 polskiego czasu.