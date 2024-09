Iga Świątek rezygnuje z kolejnego turnieju! Jest komunikat

- Decyzja Igi Świątek o wycofaniu się z turnieju w Pekinie wywołała mnóstwo emocji i prowokuje do tworzenia teorii spiskowych. Zamieszanie jest jednak niepotrzebne, bo w rzeczywistości niewiele wiemy o powodach tej decyzji, a na opuszczenie turnieju zdecydowała się większa liczba tenisistek. Zapominamy także, że sportowiec ma prawo do prywatności, a odpoczynek w trakcie trwającego sezonu może wydatnie pomóc - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Świątek nie zagra. Kolejny turniej odpuszczony

Morderczy sezon 2024 w światowym tenisie powoli będzie zmierzać do końca. Zawodnikom i zawodniczkom zostało tylko kilka turniejów aż do wielkiego finału sezonu podczas WTA i ATP Finals. Sezon z pewnością też daje się też we znaki Idze Świątek, która w tym roku do imponującej listy sukcesów dopisała m.in. medal olimpijski i triumf w wielkoszlemowym Roland Garros.

Polka, która nie pojawiła się na korcie od przegranego ćwierćfinału US Open, zdecydowała się wycofać z turniejów w Seulu i Pekinie. Były to turnieje rangi WTA 500 i WTA 1000. Wygląda na to, że najwcześniej zmagania Świątek śledzić będziemy od 7 października, kiedy wystartuje tysięcznik w Wuhan.

Wiemy już, że liderka światowego rankingu nie zagra w kolejnej imprezie. Chodzi o turniej WTA 500 w Tokio. Upubliczniona została lista zawodniczek zgłoszonych do zmagań i w tym gronie nie figuruje nazwisko Świątek. To turniej, w którym nie zabraknie uznanych zawodniczek.

Wśród faworytek upatrywać można wspominaną wyżej Pegulę, czyli finalistkę ostatniego US Open. Pojawią się także triumfatorka Wimbledonu 2024 - Barbora Krejcikova i mistrzyni olimpijska z Paryża - Qinwen Zheng. Zagrają także Donna Vekić, Danielle Collins, Naomi Osaka i Mirra Andriejewa - każda z nich jest znaną postacią światowego tenisa. W gronie zawodniczek nie ma z kolei wielkiej rywalki Świątek - Aryny Sabalenki, która goni ją w rankingu WTA.

Jako Sport.pl skontaktowaliśmy się z teamem polskiej tenisistki. - Nie podawaliśmy takich informacji, że Iga ma tam (w Tokio - przyp.red.) zagrać - tak przekazała nam Paula Wolecka, PR menagerka Igi Świątek. Takie sugestie pojawiły się jedynie w mediach, ale teraz oficjalnie zostały zdementowane.

Występ Świątek w Tokio byłby pewnym zaskoczeniem, bo nasza zawodniczka nie prezentowała się dotąd najlepiej w stolicy Japonii. Na igrzyskach 2021 odpadła tam w drugiej rundzie, rok temu w ćwierćfinale w ramach zawodów WTA. Ponadto tegoroczne zawody w Tokio odbywają się po turnieju WTA 1000 w Wuhan (7-13.10), a przed WTA Finals w Rijadzie (2-9.11). Na ten moment Polka ma wystąpić zarówno w Wuhan, jak i Rijadzie.