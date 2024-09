Upadek byłej liderki rankingu WTA. Koszmar to mało powiedziane

Zaczęło się od Wimbledonu. 1 lipca Azarenka wycofała się z wielkoszlemowego turnieju przez kontuzję barku. "Jestem całkowicie zdruzgotana. Chcę ogłosić wszystkim kibicom, że w tym roku nie będę mogła zagrać na Wimbledonie. Mam kontuzję barku, która stopniowo się pogłębia. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby być gotowa do walki na korcie, ale niestety mój organizm wziął na siebie zbyt duży stres. Po konsultacji z personelem medycznym uznaliśmy, że wycofanie się z turnieju będzie najlepszą decyzją dla mojego zdrowia. Z powodu bólu nie mogę poruszać się po korcie tyle, ile potrzebuję" – powiedziała Azarenka, nie precyzując kiedy i gdzie doznała kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Co się dzieje z Wiktorią Azarenką? Niepokojąca seria

Zaledwie trzy dni później ogłoszono listę zawodniczek, które mają wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Azarenki tam nie było. Oficjalnego powodu nie podano. Można było jedynie domniemywać, że znowu chodziło o kontuzję barku. Ale kiedy igrzyska się zaczęły, Azarenka wystąpiła na turnieju w Waszyngtonie, gdzie przegrała w ćwierćfinale z Aryną Sabalenką.

W sierpniu wystąpiła w Toronto, ale w 1/8 finału z Peyton Stearns musiała skreczować. Kontuzja uniemożliwiła jej występ w Cincinnati. Wystąpiła w US Open i zagrała trzy mecze, ale też skarżyła się na migrenę.

We wrześniu nie było lepiej. Przystąpiła do zawodów w Guadalajarze w Meksyku, ale ponownie skreczowała i to już w pierwszym meczu z Kamilą Rachimową. Potem wycofała się z turnieju w Pekinie. Powód? Nieznany.

35-letnia Azarenka to była liderka rankingu WTA. Zajęła to miejsce po raz pierwszy 30 stycznia 2012 roku. Łącznie była pierwszą rakietą świata przez 51 tygodni i zajmuje 13. miejsce w rankingu wszech czasów. W dorobku ma dwa zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych. W 2012 i 2013 roku wygrywałą Australian Open. Trz razy grała w finale US Open. Dochodziła też do półfinałów Rolanda Garrosa (2013) i Wimbledonu (2011, 2012). Wygrała 21 turniejów WTA. Aktualnie zajmuje 23. miejsce w rankingu.