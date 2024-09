Thriller po powrocie Hurkacza na kort. Droga przez mękę

Hubert Hurkacz awansował do II rundy turnieju ATP 500 w Tokio, gdzie w pierwszym spotkaniu pokonał Marcosa Girona. Amerykanin nie był najłatwiejszym rywalem i chociaż szybko przegrał pierwszego seta, to do rozstrzygnięcia potrzebne były aż trzy partię. W ostatniej z nich Polak wytrzymał i w nieco ponad dwie godziny ograł rywala.

