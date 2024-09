Hurkacz przerwał milczenie po rozstaniu z trenerem. Ujawnił, z kim teraz pracuje!

Po nieudanym występie w US Open Hubert Hurkacz (ATP 8) podjął drastyczną decyzję o rozstaniu z amerykańskim trenerem Craigiem Boyntonem, który prowadził go przez pięć lat. To właśnie Boynton poprowadził Hurkacza do największych sukcesów, jak półfinał Wimbledonu (2022) czy dwa zwycięstwa w prestiżowych turniejach ATP Masters 1000 - w Miami (2021) oraz Szanghaju (2023). Póki co Polak pozostaje bez stałego szkoleniowca, a już w środę rozpocznie zmagania w turnieju ATP 500 w Tokio, co będzie jego pierwszą rywalizacją od niepowodzenia w Nowym Jorku.

Hurkacz podsumował współpracę z Boyntonem. Wiadomo, kto poprowadzi go w Tokio

W rozmowie z Tennis TV, Hubert Hurkacz krótko podsumował pięcioletnią współpracę z Craigiem Boyntonem, wypowiadając się o niej w samych superlatywach.

- Mieliśmy świetny czas z Craigiem Boyntonem i jestem szczęśliwy, że mogłem z nim współpracować. To przyniosło wiele sukcesów i wspaniałych wspomnień. Jestem naprawdę wdzięczny, że to trwało aż pięć lat, to były praktycznie wszystkie moje lata na najwyższym poziomie. Po US Open rozmawialiśmy i uznaliśmy, że czas się rozejść - przyznał tenisista z Wrocławia.

Hurkacz dodał, że szuka nowego trenera, a póki co w Tokio będzie mu pomagał Mateusz Terczyński, jego sparingpartner.

- Teraz szukam trenera, rozmawiałem już z różnymi osobami. Matt (Mateusz Terczyński - red.) trochę mi pomaga, tak jak to było już w trakcie współpracy z CB (Craigiem Boyntonem - red). Wykonuje świetną pracę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Tokio, ale z pewnością będziemy szukali jeszcze jednej osoby do naszego zespołu - wyjaśnił.

Swoje pierwsze spotkanie na turnieju ATP 500 w Tokio Hubert Hurkacz rozegra już w środę rano, gdy o godzinie 7:00 czasu polskiego zmierzy się z Amerykaninem Marcosem Gironem (ATP 47).