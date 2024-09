"Całkowicie rozbita, nie może grać". Koszmar Rybakiny trwa

Jelena Rybakina (4. WTA) od zakończenia Wimbledonu rozegrała zaledwie dwa mecze. Z igrzysk olimpijskich w Paryżu wykluczyło ją ostre zapalanie oskrzeli, a po awansie do drugiej rundy US Open wycofała się, tłumacząc to kontuzją. Z tego samego powodu 25-latka zrezygnowała ze startu w turnieju WTA 500 w Seulu. A to nie był koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Jelena Rybakina wycofuje się z kolejnych turniejów. "To był trudny rok"

W niedzielę 22 września reprezentantka Kazachstanu ogłosiła wycofanie z zawodów WTA 1000 w Pekinie, gdzie w zeszłym roku dotarła do półfinału. A dzień później potwierdziła, że zabraknie jej także w turnieju WTA 1000 w Wuhan.

"Z powodu kontuzji pleców z przykrością muszę się wycofać z nadchodzących turniejów azjatyckich. Podczas gdy ciężko pracowałam nad powrotem do zdrowia, wraz ze sztabem medycznym zdecydowaliśmy, że teraz najlepiej będzie postawić na pierwszym miejscu moje zdrowie. To był trudny rok i jestem wdzięczna za wsparcie ze strony organizatorów turniejów i wszystkich fanów. Mój zespół i ja będziemy pracować nad tym, by wrócić na kort przed finałem sezonu" - przekazała w komunikacie.

Rosyjska dziennikarka ujawnia ws. Jeleny Rybakiny. "Żyje w ogromnym stresie"

Głos w sprawie problemów Rybakiny zabrała rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa. - Wiele osób nie rozumie przyczyny tych problemów zdrowotnych. Obecnie ma kłopoty z plecami, to oficjalny powód. W ciągu roku miała problemy z żołądkiem. Ludzie, którzy z nią nie pracowali, ale byli zaangażowani w jej karierę, mówią, że teraz żyje w ogromnym stresie i to wszystko ma podłoże psychosomatyczne. Jest teraz całkowicie rozbita, nie może grać - powiedziała w programie na kanale "Więcej!" na YouTubie (cytat za portalem championat.com).

Warto dodać, że Jelena Rybakina przed startem US Open zakończyła trwającą pięć lat współpracę z trenerem Stefano Vukovem. Ten później zniknął ze strony internetowej WTA, co wywołało pewne zamieszanie. "Nie jest aktywnym członkiem 'WTA Coach Program' ani nie jest w tym momencie trenerem zawodniczki z Top 20, więc nie ma go już na tej stronie" - przekazała organizacja w odpowiedzi na pytania Dominika Senkowskiego ze Sport.pl.