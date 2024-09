Hiszpanie ogłaszają bombę ws. Rafaela Nadala!

Rafael Nadal wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie w singlu odpadł w drugiej rundzie po porażce z Novakiem Djokoviciem, a w deblu wraz z Carlosem Alcarazem pożegnał się ze zmaganiami w trzeciej rundzie. Hiszpański duet, który określano jako "wspaniały" i "legendarny", okazał się gorszy od Amerykanów Austina Krajiceka i Rajeeva Rama.

Po igrzyskach Nadal znów "zniknął" i nie pojawił się na żadnym turnieju. Oczywiście ma to związek z ciągłymi urazami i wiekiem 22-krotnego triumfatora Wielkich Szlemów. Hiszpan miał zagrać w Pucharze Lavera, ale przekazał wieści o wycofaniu. W tym roku zobaczymy go jednak na korcie. Przynajmniej tak się wydaje.

Rafael Nadal wraca na kort. Znów stworzy duet z Carlosem Alcarazem?

David Ferrer, który jest obecnie kapitanem reprezentacji Hiszpanii, w Maladze ogłosił skład kadry na tegoroczny finał Pucharu Davisa. Znaleźli się w nim Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreno, Marcel Granollers i właśnie Rafael Nadal.

- Jestem bardzo podekscytowany faktem, że mam Rafę - powiedział wprost Ferrer cytowany przez "AS". Hiszpański dziennik tę informację określa jako "bombę" i wskazuje, że "Alcaraz i Nadal poprowadzą Hiszpanię". - Rafa trenuje już na korcie i to jest najważniejsze. Już dawno powiedział mi, że chce zagrać na wypadek zakwalifikowania się kadry do finału. Teraz powtórzył swoje zamiary i pokazał, że chce być z nami w Maladze - dodał Ferrer.

Zmagania finałowe odbędą się w Pałacu Sportu Jose Maria Martin Carpena w Maladze. Według kapitana reprezentacji Hiszpanii Nadal będzie przygotowywał się do nich w Arabii Saudyjskiej, ale być może zmieni plany i potrenuje właśnie w Maladze. A w jakim wymiarze ma pomóc kadrze?

- Może grać zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu. To wyjątkowy zawodnik, zdolny do wszystkiego i inny od reszty - przekazał Ferrer. Czyżby Nadal miał znów stworzyć duet deblowy z Carlosem Alcarazem? To niewykluczone, chociaż podstawowym deblistą Hiszpanii zapewne będzie Marcel Granollers, który jest liderem deblowego rankingu ATP.

Zmagania w finale Pucharu Davisa rozpoczną się 19 listopada, a finał zaplanowano na 24 listopada. Oprócz Hiszpanii zagrają Holandia, Włochy, Australia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Argentyna.