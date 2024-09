Świątek, Rybakina, a teraz kolejna gwiazda rezygnuje. Prawdziwy kataklizm

21-letnia Emma Raducanu (54. WTA), zwyciężczyni US Open 2021 nie zaliczy tego sezonu do udanych. Wystąpiła w aż trzynastu turniejach i w żadnych z nich nie awansowała do finału! Jej najlepszy wynik to półfinał w turnieju na kortach trawiastych WTA 250 w Nottingham.

Świątek, Rybakina, ale to nie koniec. Kolejna gwiazda nie zagra w Pekinie

Kilka dni temu Emma Raducanu skreczowała po przegranym 1:6 pierwszym secie meczu z Darią Kasatkiną (Rosja, 11. WTA) w turnieju w Seulu. Miała bowiem problem z lewą stopą. To nie pierwszy raz w ostatnich latach, gdy Brytyjka ma problemy zdrowotne. Właśnie z powodu częstych urazów Raducanu nie osiągnęła sukcesu od zwycięstwa w US Open (11 września 2021 roku). Od tamtej pory nie była w finale żadnego turnieju rangi WTA.

Aktualny problem ze stopą sprawił, że Raducanu zdecydowała się wycofać z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Oprócz niej w imprezie tej nie wystąpią m.in. liderka światowego rankingu Iga Świątek, Kazaszka Jelena Rybakina (4. WTA), czy Amerykanka Danielle Collins (9. WTA).

– Jak wiecie, podczas turnieju w Seulu uszkodziłam więzadła w stopie. Niestety ta kontuzja wymaga nieco dłuższego leczenia, dlatego nie zagram w Pekinie. Mam jednak nadzieję, że powrócę do rywalizacji najszybciej jak się da - napisała Emma Raducanu w mediach społecznościowych.

Brytyjka w tym sezonie ma bilans: 21 zwycięstw i aż 13 porażek. To i tak lepiej, niż w poprzednim sezonie, który z powodu licznych urazów zakończyła bilansem: 5 wygranych i tyle samo porażek.

W turnieju w Pekinie na razie trwają kwalifikacje. Faworytką imprezy jest wiceliderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka. Białorusinka w poniedziałek poznała drabinkę. - W pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W kolejnym etapie zmierzy się z zawodniczką z eliminacji, natomiast potem może trafić na Lulu Sun, Ashlyn Krueger lub Yafan Wang - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

W Pekinie zagrają dwie Polki: Magda Linette (45. WTA) oraz Magdalena Fręch (31. WTA).