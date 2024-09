Oto drabinka WTA 1000 w Pekinie. Fantastyczne wieści dla Sabalenki

Iga Świątek po nieudanym US Open zdecydowała się na dłuższą przerwę. Nie dość, że zrezygnowała z udziału w zawodach w Seulu, to ostatnio ogłoszono, że nie wystąpi również w turnieju WTA 1000 w Pekinie z powodów osobistych. "Jest mi bardzo przykro, bo spędziłam niesamowity czas, grając i wygrywając ten turniej w zeszłym roku. Nie mogłam się doczekać powrotu. Wiem, że fani doświadczą tam wspaniałego tenisa i przykro mi, że tym razem nie będę jego częścią" - poinformowała w oświadczeniu. Tym samym faworytką do triumfu jest Aryna Sabalenka, która znajduje się na fali 12 zwycięstw z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Woda wyrwała ścianę. "Czułam się jak na Titanicu". Sportu nie będzie tam długo

Kapitalne wieści dla Sabalenki. Nie mogła sobie wyobrazić lepszej drabinki w Pekinie

"Przed rozpoczęciem rywalizacji w Pekinie przewaga Polki nad Białorusinką stopniała do około 2100 punktów. W związku z tym, że Świątek bezpowrotnie straci 1000 punktów, a Sabalenka broni 'zaledwie' 215 punktów z zeszłorocznego ćwierćfinału, to w przypadku wygrania turnieju Białorusinka może tracić około 300-400 punktów do Igi" - tłumaczył Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Wycofanie się Polki to doskonałe wieści dla Sabalenki, która szybko na to zareagowała. Oczywiście tym samym będzie rozstawiona z "jedynką", dlatego w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W kolejnym etapie zmierzy się z zawodniczką z eliminacji, natomiast potem może trafić na Lulu Sun, Ashlyn Krueger lub Yafan Wang. Prawdziwe wyzwania zaczną się dopiero od IV rundy, w której jej potencjalnymi rywalkami będą Beatriz Haddad Maią czy Madison Keys. Poza Białorusinką najwyżej rozstawionymi zawodniczkami są Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Coco Gauff.

Bardzo dobre losowanie zaliczyły również Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Pierwsza z nich, zajmując wysokie 31. miejsce w rankingu WTA, zapewniła sobie wolny los w pierwszej rundzie, natomiast druga skorzystała z licznych wycofań. Fręch zagra zatem w drugim etapie z Qiang Wang bądź zawodniczką z eliminacji, natomiast Linette zmierzy się z Moyuką Uchijimą lub Han Shi. Oba mecze odbędą się 27 lub 28 września.

Niezbyt zadowolony z losowania może być za to Hubert Hurkacz. Ten, jeśli pokona w I rundzie Marcosa Girona, to w drugiej trafi prawdopodobnie na Jacka Drapera. Brytyjczyk doszedł ostatnio do półfinału US Open, w którym poległ dopiero z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem. Nasz zawodnik stanie zatem przed dużym wyzwaniem, zwłaszcza że nawet nie wiadomo, kto będzie jego trenerem.