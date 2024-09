Potężny spadek wielkiej rywalki Świątek w rankingu WTA! Kibice nie mogą uwierzyć

Maria Sakkari od dawna zalicza się do czołowych tenisistek na świecie. Co prawda po słabym początku obecnego sezonu wypadła z czołowej dziesiątki rankingu (11. pozycja) po raz pierwszy od 27 września 2021 r., ale po tygodniu do niej wróciła. Teraz zaliczyła o wiele boleśniejszy spadek.

Maria Sakkari wypada z Top 10 rankingu WTA. Kibice zakpili z tenisistki

W najnowszym notowaniu 29-latka spadła z dziewiątego aż na 17. miejsce. Kiedy po raz ostatni była tak nisko? Trzeba cofnąć się do notowania z 30 sierpnia 2021 r., gdy była klasyfikowana "dopiero" na 18. pozycji.

Jeszcze w zeszłym tygodniu Sakkari miała na koncie 3416 pkt, a obecnie ma ich 2517. Z czego wynika tak duża strata? Otóż pod koniec września zeszłego roku odniosła największy sukces w karierze i wygrała turniej WTA 1000 w Guadalajarze. Za to dostała 900 pkt do rankingu, które właśnie straciła, gdyż z powodu kontuzji nawet nie podjęła próby obrony tytułu (zdobyła go Magdalena Fręch). Choć należy dodać, że w tym roku ranga zmagań spadła do WTA 500, więc i tak nie udałoby się jej utrzymać całego dorobku.

Co ciekawe, bardzo długa obecność Greczynki w czołowej dziesiątce rankingu WTA stała się przedmiotem wielu żartów ze strony kibiców. Zapewne dlatego, że nigdy w karierze nie osiągnęła aż tak znaczących sukcesów. Wygrała dwa turnieje (poza Guadalajarą pięć lat temu triumfowała w WTA 250 w Rabacie), a w Wielkim Szlemie tylko dwa razy zaszła dalej niż do czwartej rundy (półfinały Roland Garros i US Open w 2021 r.).

Teraz fani w humorystyczny sposób reagują na wypadnięcie tej zawodniczki z Top 10. "Nie sądziłem, że nadejdzie dzień, w którym Sakkari wypadnie z pierwszej dziesiątki", "Sakkari poza pierwszą dziesiątką przed przybyciem kosmitów na Ziemię" - czytamy w serwisie X.

Maria Sakkari wypadła z Top 10 rankingu WTA. To dopiero początek jej kłopotów

Jednak na tym zjazd greckiej tenisistki się nie zakończy. Z powodu kontuzji barku i szyi wycofała się ona z zawodów WTA 1000 w Pekinie, gdzie w zeszłym roku dotarła do ćwierćfinału. A portal opencourt.ca przypomniał, że w międzyczasie odpadną jej także punkty za półfinał turnieju WTA 500 w Tokio (w poprzednim sezonie był rozgrywany we wrześniu, teraz odbędzie w październiku), przez co niebawem wypadnie nawet z Top 20 rankingu! Po raz ostatni tak nisko była w zestawieniu z 22 marca 2021 r. - wówczas była to 25. pozycja.

Po raz ostatni Maria Sakkari wyszła na kort 26 sierpnia. Było to spotkanie pierwszej rundy US Open z Yafan Wang (58. WTA), zakończone kreczem Greczynki po pierwszym secie, który przegrała 2:6.