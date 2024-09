Świątek "zaprosiła" Sabalenkę. Jasny komunikat dla największej rywalki

Aryna Sabalenka staje się jedną z głównych faworytek do wygranej w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Wszystko za sprawą wycofania się ze zmagań Igi Świątek. Okazuje się, że Białorusinka ma do ugrania w Chinach bardzo wiele. Wyliczono, co musi zrobić, aby wyprzedzić liderkę światowego rankingu w prestiżowym zestawieniu.

