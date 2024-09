Eksperci mówią tylko o jednym po decyzji Igi Świątek

5 września - wtedy ostatni mecz rozegrała Iga Świątek (1. WTA), która w ćwierćfinale US Open przegrała 2:6, 4:6 z Jessicą Pegulą (3. WTA). Polka miała dość szybko wrócić na kort, ale nastąpił bardzo nieoczekiwany zwrot.

Iga Świątek wycofała się z kolejnego turnieju. W Pekinie miała bronić tytułu

Jakiś czas temu 23-latka wycofała się z turnieju WTA 500 w Seulu, co ze względu na nie aż tak wysoką rangę zawodów, brak konieczności obrony punktów i nawarstwiające się zmęczenie można było zrozumieć.

Jednak w piątek gruchnęła wiadomość, że tenisistka wycofuje się z zawodów WTA 1000 w Pekinie, gdzie miała bronić tytułu. "Z powodu spraw osobistych jestem zmuszona wycofać się z turnieju w Pekinie. Jest mi bardzo przykro, bo spędziłam niesamowity czas, grając i wygrywając ten turniej w zeszłym roku" - ogłosiła. To oznacza, że straci 1000 punktów w rankingu WTA.

Eksperci komentują decyzję Igi Świątek o wycofaniu się z kolejnego turnieju

Na niespodziewaną decyzję Świątek zareagowali w mediach społecznościowych eksperci i dziennikarze. Są oni zaniepokojeni sytuacją liderki światowego rankingu. "Ojojoj... co tam się dzieje? Iga Świątek wycofuje się z turnieju WTA w Pekinie "z powodów osobistych"? Kompletnie nie wiem, co może to oznaczać..." - napisał zmartwiony Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub".

"Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka miała bronić tytułu w stolicy Chin. Przedłużająca się absencja liderki rankingu WTA jest zastanawiająca..." - ocenił Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Z turnieju w Seulu Iga Świątek wycofała się z powodu zmęczenia, co, patrząc na intensywność sezonu, było jak najbardziej zrozumiałe. Powodem nieobecności w Pekinie są 'powody rodzinne'. Czy w życiu i teamie Polki dzieje się coś poważniejszego, o czym nie wiemy?" - dodał w kolejnym wpisie.

"Iga Świątek wycofała się z turnieju rangi Masters 1000 w Pekinie. Biorąc pod uwagę sporo wcześniejszych słów o zmęczeniu sezonem, 'personal matters' (tłum. sprawy osobiste) brzmi odrobinę niepokojąco" - dodał Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

Bardziej analitycznie do sprawy podszedł Dawid Żbik z Eurosportu. "Iga Świątek dawno nie miała tak długiej przerwy, jak teraz po US Open. Dziś pojawiła się informacja, że Polka 'ze względów osobistych' nie podejmie próby obrony tytułu w Pekinie, a wcześniej wycofała się z turnieju w Seulu. Zakładając, że Iga wystąpi w Wuhan, to wróci do gry w październiku. Z nowojorskim turniejem pożegnała się 5 września. Na kort najwcześniej wróci w Wuhan (7-13 października), co daje ponad miesięczną przerwę" - rozpoczął.

I kontynuował: "Ostatni raz ponad miesięczną przerwę w trakcie trwania sezonu miała w 2023 roku pomiędzy turniejami w Indian Wells (odpadła 18 marca) a Stuttgartem (20 kwietnia). Tweet czysto informacyjny, pokazujący też, że w trakcie sezonu (rozgrywając wszystkie najważniejsze turnieje, a z reguły Iga gra w nich do samego końca) nie ma przerwy na odpoczynek, o który Iga tak zabiega. Mam nadzieję, że chodzi wyłącznie o naładowanie baterii, a nie jakąś kontuzję lub inne problemy".

Na tej decyzji Polki może skorzystać jej najgroźniejsza rywalka. "Wycofanie Igi Świątek otwiera szansę przed Aryną Sabalenką. Jeśli tenisistka z Mińska dotrze co najmniej do finału WTA 1000 w Pekinie, powróci na pozycję liderki rankingu WTA Race i znajdzie się na pole position w rywalizacji o Year-End #1" - wyjaśniono na profilu Z kortu.

Po turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek miała zaplanowany start w zawodach tej samej rangi w Wuhan. Później czeka ją jeszcze turniej WTA Finals w Rijadzie.