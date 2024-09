Switolina trafiła do szpitala. Są nowe wieści

Dla Eliny Switoliny ten sezon był dość trudny i wymagający, głównie ze względu na serię różnych kontuzji i urazów, które ograniczyły jej liczbę startów. Ale zdołała w tym roku zagrać w ćwierćfinale Wimbledonu, to jej najlepszy wynik w turniejach Wielkiego Szlema w 2024 r.

Switolina jest już po operacji

Ukraińska tenisistka oświadczyła po US Open, że kończy swoje starty w tym roku. Wszystko ze względu na odnowioną kontuzję stopy. - Miałam dobry sezon, już go zakończyłam, ponieważ doznałam kontuzji. Ukończenie tego roku w pierwszej trzydziestce rankingu to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w tym sezonie częściej doznawałam urazów - przekazała, cytowana przez portal sport.ua. Podobną decyzję podjęła także rok temu, więc nie musi bronić żadnych punktów rankingowych do końca sezonu.

Switolina postanowiła poddać się operacji. Przebiegła ona pomyślnie, nie stwierdzono żadnych komplikacji. Ukrainka podzieliła się szczegółami z kibicami, publikując w sieci zdjęcie z placówki medycznej. Nie ukrywa, że kontuzje utrudniły jej walkę o lepsze wyniki w tym sezonie. Teraz chce się skupić na rehabilitacji i wrócić w przyszłym sezonie, będąc w formie.

"Niestety, mój sezon 2024 przeszedł już do historii, ponieważ przeszłam operację stopy, aby rozwiązać długotrwały problem, z którym próbowałam sobie poradzić przez cały rok. To ten sam problem, który zakończył mój sezon w 2023 r. i utrudniał mi pracę przez większą część 2024 r. Coraz trudniej było mi z nim sobie poradzić i coraz bardziej wpływał on na mnie, nie tylko w odniesieniu do tenisa i treningów, ale także w życiu codziennym. Jestem podekscytowana możliwością skupienia się na powrocie do zdrowia i powrotu jeszcze silniejszą niż wcześniej"- oświadczyła na Instagramie.

"Jestem zdeterminowana zrobić wszystko, aby wrócić na kort i rywalizować na najwyższym poziomie. Chcę podziękować wszystkim za wsparcie w tym trudnym czasie. Wasza miłość i pozytywne nastawienie są dla mnie całym światem i nie mogę się doczekać, aż spotkam się z wami wszystkimi na kortach w 2025 roku" - dodała, zwracając się do kibiców.

W tym momencie Elina Switolina zajmuje 18. miejsce w rankingu WTA z dorobkiem 1942 punktów.

Z istotniejszych imprez w kalendarzu zostały dwa turnieje rangi WTA 1000 w Pekinie (25 września - 6 października) i Wuhan (7-13 października) oraz WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada).