Oto co Chińczycy zrobili z Igą Świątek. "Sklonowana"

Iga Świątek już niedługo przystąpi do prestiżowych turniejów w Chinach. Po zmaganiach w Pekinie liderkę światowego rankingu czeka start w Wuhan, gdzie już teraz jest jej "pełno". To za sprawą kuriozalnej wpadki organizatorów na listach startowych. Nie wiedzieć czemu nazwisko polskiej tenisistki pojawiło się na niej więcej niż raz. Ale nie tylko w przypadku Świątek doszło do rzucających się w oczy pomyłek.

