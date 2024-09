Podali cztery nazwiska, ale nie ma Świątek. Został cień szansy

Sezon tenisowy u kobiet zamkną finały turnieju reprezentacyjnego, czyli Billie Jean King Cup. Polki dostały się do fazy finałowej po kwietniowej wygranej ze Szwajcarkami 4:0. Poznaliśmy już skład biało-czerwonych na ostatni turniej. Choć kadra może liczyć pięć osób, to na razie na liście są cztery nazwiska. Wiadomo, co z występem Igi Świątek w listopadowych finałach.

Fot. REUTERS/Andrew Kelly