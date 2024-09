Cały świat reaguje na triumf Fręch. Oto co napisały zagraniczne media

Magdalena Fręch grubymi literami zapisała się w historii polskiego tenisa. Wszystko dzięki wygranej w Meksyku. 26-latka została trzecią polską tenisistką, która wygrała turniej z serii WTA 500! Wcześniej dokonały tego jedynie Iga Świątek oraz Agnieszka Radwańska. W Guadalajarze nasza reprezentantka radziła sobie doskonale. W drodze do finału ograła m.in. Amerykankę Ashlyn Krueger czy chociażby Francuzkę Caroline Garcię.

Tak światowe media zareagowały na wygraną Fręch. "Przygotowanie i cierpliwość"

W końcu Fręch w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu przystąpiła do najważniejszego meczu w karierze. Jej przeciwniczką była Australijka Olivia Gadecki. Szczególnie dramatyczny był pierwszy set, który zakończył się tie-breakiem. "Ten rozpoczął się niespodziewanie od pięciu punktów wygranych przez zawodniczkę odbierającą serwis. Jako pierwsza z tego wzoru wyrwała się Magdalena Fręch, dzięki czemu po skutecznym serwisie schodziła na zmianę stron z prowadzeniem 4:2. Przy stanie 4:3 Polka w idealnej sytuacji uderzyła spod siatki prosto na rakietę rywalki, przez co zamiast 5:3 zrobił się remis 4:4. Jednak ten błąd nie zdeprymował Fręch i to ona od stanu 5:5 wygrała dwie kolejne piłki, zwyciężając w tie-breaku 7:5, a w pierwszym secie 7:6" - pisał o pojedynku Polki Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W drugiej partii Magdalena Fręch triumfowała 6:4, dzięki czemu kilkanaście minut później pozowała z pucharem! "Fręch została czwartą Polką, która wygrała singlowy tytuł w tym stuleciu, dołączając do Magdy Linette, Agnieszki Radwańskiej i obecnej numer 1 na świecie Igi Świątek" - odnotowano na portalu moneycontrol.com, gdzie opisano rywalizację 26-latki.

"Fręch króluje w WTA w Guadalajarze" - tak brzmi tytuł na łamach hiszpańskiego "Mundo Deportivo", które również nie ominęło sukcesu Polki. "Dzięki lepszemu przygotowaniu fizycznemu i większej cierpliwości Fręch wyeliminowała w półfinale Francuzkę Caroline Garcíę. W tę niedzielę wykazała się większą jeszcze cierpliwością. W poniedziałek obudzi się z tytułem na 32. miejscu światowej listy, najlepszym w swojej karierze" - podkreślają tamtejsi dziennikarze.

"Meksyk: Magdalena Frech pokonała kwalifikantkę Olivię Gadecki 7:6(5), 6:4 i zdobyła swój pierwszy tytuł WTA na turnieju Guadalajara Open!" - przekazano na jantaserishta.com. Bardziej szczegółowo mecz 26-latki przeanalizowała natomiast redakcja tennis.com. "Magdalena Frech zakończyła wymarzony tydzień w Guadalajarze w niedzielny wieczór, pokonując australijską kwalifikantkę Olivię Gadecki [...] Po meczu znów wyszła na kort, aby uczcić swój wyczyn" - czytamy.