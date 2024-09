Matka Aryny Sabalenki pokazała odważne zdjęcie z wakacji. I się zaczęło

Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała tegoroczne US Open. Białorusinka w finale pokonała Jessicę Pegulę (3. WTA) 7:5, 7:5 i sięgnęła po trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze. - Moment zwycięstwa był jednym z najlepszych w mojej karierze. Wiele rzeczy przeszło mi przez głowę. Pierwszy przyszły mi na myśl te wszystkie porażki z przeszłości. Byłam bardzo dumna z siebie i mojego zespołu, że zawsze wracamy z lepszym tenisem. Nie wiem, jak określić to uczucie. Jest najlepsze - mówiła Sabalenka na pomeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Mama Sabalenki dodała zdjęcie z wakacji. Lawina komentarzy

Po zwycięstwie w US Open Sabalenka znalazła czas na odpoczynek i wybrała się do słonecznej Grecji, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, w tym samym kraju także jej mama Julia postanowiła zregenerować swoje siły. Przy okazji dodała zdjęcie na Instagramie, na którym zapozowała w samym bikini. "Rodzina" - czytamy w opisie.

Na wpis błyskawicznie zareagowali internauci, którzy zaczęli porównywać ją do Aryny. "Jesteś piękna. Twoja córka Aryna wygląda dokładnie jak ty", "Piękna jak jej córka Aryna". Nie zabrakło również komplementów. "Top model", "Fantastyczna kobieta", "Bomba", "Tak wygląda perfekcja", "Ogień", "Piękna i zachwycająca" - czytamy.

Konto Julii Sabalenki na Instagramie obserwuje 9122 osób. Kobieta chętnie dzieli się tam z fanami zdjęciami z życia codziennego.

W styczniu br. Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu została mistrzynią Australian Open. W wywiadzie dla "Vogue", po sukcesie w tym turnieju, Sabalenka opowiedziała o roli, jaką odegrali jej rodzice w kształtowaniu jej charakteru i determinacji. - Moi rodzice zawsze wpadali w szał, bo łamałam rakietę. Ale jedyne, co mówili, to to, że nigdy nie byli na mnie wkurzeni, gdy dałam z siebie wszystko i walczyłam o każdy punkt - przyznała Białorusinka.