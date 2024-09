Jest pięknie! Tak wygląda ranking WTA po triumfie Fręch w Guadalajarze

Magdalena Fręch w nocy z niedzieli na poniedziałek odniosła największy sukces w karierze. Polska tenisistka wygrała turniej wygrała turniej z serii WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. - Magdalena Fręch (WTA 43) została trzecią po Idze Świątek i Agnieszce Radwańskiej polską tenisistką, która wygrała turniej z serii WTA 500! Zawodniczka z Łodzi odniosła największy sukces w karierze, wygrywając z Australijką Olivią Gadecki (WTA 152) 7:6 (5), 6:4 w finale turnieju w meksykańskiej Guadalajarze - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Wielki sukces Magdaleny Fręch. Jest pięknie. Tak wygląda ranking WTA

Magdalena Fręch dotychczas w innych prestiżowych turniejach serii WTA 1000 nie była w stanie awansować wyżej niż do trzeciej rundy (Dubaj), ale w tym roku była w finale WTA 250 w Pradze, w którym przegrała z rodaczką - Magdą Linette 1:6, 2:6.

Teraz była faworytką finału, bo zagrała z sensacją imprezy, Australijką Olivią Gadecki, która była dopiero na 152. miejscu w światowym rankingu.

Dzięki triumfowi w Guadalajarze Magdalena Fręch zaliczy spory awans w rankingu WTA. Przed rozpoczęciem turnieju była sklasyfikowana na 43. pozycji. Teraz w najnowszym rankingu polska tenisistka jest na 32. miejscu! Polka ma 1755 punktów. Tuż przed nią jest Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa.

Dla Fręch to najwyższa pozycja w rankingu WTA w karierze. Dotychczas jej najlepszy wynik to 42. pozycja. Było to 26 lutego tego roku.

W rankingu WTA wciąż prowadzi Iga Świątek (10885 punktów). Druga jest Białorusinka Aryna Sabalenka (8716 punktów), a trzecia Amerykanka Jessica Pegula (6220 punktów). Wszystkie te zawodniczki nie grały w ubiegłym tygodniu.

