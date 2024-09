To nie żart! Tyle Magdalena Fręch zarobiła za wygranie turnieju WTA 500

Magdalena Fręch szła jak burza przez turniej w Guadalajarze. W drodze do finału straciła zaledwie jeden set, po drodze pokonując groźne rywalki, takie jak Ashlyn Kruege czy Caroline Garcię. Tym samym osiągnęła największy sukces w karierze i dotarła do finału imprezy rangi WTA 500. Na tym etapie rywalizacji zmierzyła się z Olivią Gadecki i to Polka była faworytką do triumfu. Wskazywała na to pozycja w rankingu - Polka jest 43., a Australijka 152. I nasza rodaczka wywiązała się z roli faworytki perfekcyjnie.

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Choć panie miały okazje do przełamań, to żadnej z nich nie wykorzystały, w związku z czym doszło do tie-breaka. A tam silniejsza była Fręch. W drugiej odsłonie było o wiele więcej zwrotów akcji i przełamań. Ale i tym razem to Polka przechyliła szalę zwycięstwa na własną korzyść, dzięki czemu triumfowała w całej imprezie - 7:6(5), 6:4.

Magdalena Fręch wygrywa w Guadalajarze. Gigantyczne wynagrodzenie. Druga największa kwota w karierze

Wygrana w turnieju rangi WTA 500 to dla Fręch największy sukces w karierze, co wiąże się z ogromnym prestiżem, choć nie tylko. Triumf wiąże się też z pokaźnym wynagrodzeniem. Już za sam awans do finału w Guadalajarze Polka zainkasowała 87 655 dolarów, co daje około 338 tys. zł. Na tym, jak wiemy, nie poprzestała. Za zwycięstwo w decydującym o tytule starciu powiększyła tę kwotę niemal dwukrotnie.

Teraz na jej konto wpłyną aż 142 tys. dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę około 547 tys. zł. I okazuje się, że to druga największa wypłata, jaką otrzyma Fręch w całej karierze. Najwięcej zarobiła w Australian Open 2024. Wówczas dotarła do IV rundy, dzięki czemu na jej konto wpłynęło 375 tys. dolarów australijskich (a więc blisko 972 tys. złotych).

Nagrody pieniężne w WTA 500 w Guadalajarze:

I runda - 3 380 dol. (ok. 13 tys. zł)

- 3 380 dol. (ok. 13 tys. zł) II runda - 13 590 dol. (ok. 52 tys. zł)

- 13 590 dol. (ok. 52 tys. zł) ćwierćfinał - 24 910 dol. (ok. 96 tys. zł)

- 24 910 dol. (ok. 96 tys. zł) półfinał - 51 205 dol. (ok. 197 tys. zł)

- 51 205 dol. (ok. 197 tys. zł) finalistka - 87 655 dol. (ok. 338 tys. zł)

- 87 655 dol. (ok. 338 tys. zł) zwyciężczyni - 142 tys. dol. (ok. 547 tys. zł).

Najlepszy sezon Fręch w karierze

Ogólnie sezon 2024 jest przyzwoity w wykonaniu Fręch, a właściwie najlepszy w karierze. Nie chodzi tylko o zarobki, ale i wyniki. Jak wspominaliśmy wyżej, już na początku roku dotarła do IV rundy Australian Open, co było jej najlepszym wynikiem w turnieju wielkoszlemowym. I choć w kolejnych imprezach tej rangi radziła sobie już zdecydowanie poniżej oczekiwań, to po drodze dotarła też do pierwszego finału rangi WTA w karierze, a konkretnie WTA 250 w Pradze. Tam uległa Magdzie Linette.

Finał w Guadalajarze był więc drugim w jej karierze, a pierwszym rangi WTA 500. Co więcej, dzięki temu awansuje na najwyższe miejsce w rankingu w karierze - 32.