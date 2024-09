WTA ogłasza ws. Igi Świątek, to już pewne

Sporo działo się wokół Igi Świątek po porażce 2:6, 4:6 z Jessiką Pegulą w ćwierćfinale US Open. Liderka rankingu była zgłoszona do turnieju WTA 500 w Seulu, który rozpoczyna już w poniedziałek 16 września, ale ostatecznie zdecydowała się wycofać z tej imprezy. - Moja kondycja fizyczna nie wróciła jeszcze do normy po US Open. Niestety nie mogłam przyjechać do Seulu. Prosimy o zrozumienie. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko zmienić harmonogram. Z pewnością jednak chciałabym odwiedzić Seul w przyszłym roku i rozegrać wspaniały turniej przed koreańskimi kibicami - zakomunikowała.

Nie tylko Świątek. WTA ogłasza listę startową w Pekinie

Kolejnym startem liderki rankingu będzie turniej WTA 1000 w Pekinie, gdzie będzie bronić tytułu. Na liście startowej zawodniczek zgłoszonych do rywalizacji są jej największe rywalki: Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Jasmine Paolini czy Elena Rybakina. Amerykanka i Kazaszka także wycofały się ze zmagań w Seulu, więc okaże się, czy staną do walki w stolicy Chin. Impreza rusza 25 września.

Oprócz Igi Świątek w tym "tysięczniku" zobaczymy dwie inne reprezentantki Polski - Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch, która będzie bardzo zapracowaną tenisistką. Łodzianka wciąż rywalizuje w Guadalajarze w turnieju WTA 500. W nocy z niedzielę na poniedziałek powalczy o tytuł przeciwko Australijce Olivii Gadecki. W dodatku 26-latka jest zgłoszona także do imprezy w Seulu. We wtorek 17 września ma zmierzyć się w pierwszej rundzie z kwalifikantką z Australii Priscillą Hon. Zobaczymy, czy Magdalen Fręch stanie na starcie tego turnieju.

Warto dodać, że dzikie karty do zmagań WTA 1000 w Pekinie otrzymały dwukrotna triumfatorka tej imprezy Caroline Wozniacki oraz Emma Raducanu.