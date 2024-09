Na początku roku Magdalena Fręch awansowała do czwartej rundy Australian Open, co było jej życiowym wynikiem. Dzięki temu po raz pierwszy w karierze znalazła się w TOP50 rankingu WTA i mogła rywalizować w najważniejszych turniejach. Kolejne starty wielkoszlemowe w tym sezonie nie były zbyt udane - Łodzianka nie wygrała nawet meczu - ale ostatnie niepowodzenie w Nowym Jorku osłodziła sobie dużym sukcesem w Guadalajarze.

Fręch ograła Garcię i się zaczęło. Francuskie media jadą po bandzie

Impreza rangi WTA 500 nie była najmocniej obsadzona, ale Magdalena Fręch wykorzystała ten fakt, pokonując kolejne rywalki. Zwycięstwa 6:4,6:4 z Eminą Bektas (117. WTA), 3:6, 6:3, 6:1 z Ashlyn Krueger (51. WTA), 6:4, 6:3 z Mariną Stakusic (155. WTA) zaprowadziły Polkę do półfinału, w którym zagrała z wyżej rozstawioną Francuzką Caroline Garcią (30. WTA). I ją Fręch ograła - 7:6(4), 7:5 - awansując do drugiego w swojej karierze finału WTA Tour. Pierwszy miał miejsce w lipcu w Pradze. Przegrała wówczas z Magdą Linette.

Francuskie media są bardzo rozczarowane porażką swojej tenisistki. Podkreślają, że w Guadalajarze brakowało światowej czołówki, a Caroline Garcia mierzyła się z "z rywalkami, które na papierze były słabsze" - tak przedstawiono też Polkę. "Spodziewaliśmy się zatem, że Caro uda się zakwalifikować do finału z Polką Magdaleną Fręch. Jednak jak zwykle nie była w stanie potwierdzić swojej wyższości. Jeszcze jeden koszmarny mecz dla Francuzki w 2024 roku, w roku, który wydaje się więcej niż przeklęty" - czytamy na francuskim portalu welovetennis.com.

"Caroline Garcia, która od marca 2023 roku nie zagrała w finale i ma za sobą skomplikowane lato, nie wykorzystała aż 12 break pointów" - analizuje z kolei tamtejszy oddział Eurosport. "Caroline Garcia wróciła do swoich starych nawyków" - tenisistkę ostro krytykuje portal DNA. Caroline Garcia to niegdyś czwarta tenisistka świata i półfinalistka US Open, ale od kilkunastu miesięcy radzi sobie coraz gorzej. Jej ostatnim tytułem było zwycięstwo w WTA Finals w 2022 roku.

Rywalką Magdaleny Fręch w finale turnieju w Guadalajarze będzie Australijka Olivia Gadecki (152. WTA). Ten pojedynek odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek nie przed godz. 1:30 czasu polskiego.