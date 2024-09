Gigantyczna kasa dla Magdaleny Fręch. Tylko raz zarobiła więcej

Magdalena Fręch (43. WTA) zagra w drugim finale turnieju WTA w tym sezonie. Po porażce 2:6, 1:6 z Magdą Linette (41. WTA) w finale WTA 250 w Pradze Fręch może triumfować w turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Fręch awansowała do finału po zwycięstwie 7:6(4), 7:5 nad Francuzką Caroline Garcią (30. WTA), która uchodziła za główną faworytkę do wygrania turnieju. Wcześniej Fręch wyeliminowała Eminę Bektas (6:4, 6:4; 117. WTA), Ashlyn Krueger (3:6, 6:3, 6:1; 51. WTA) oraz Marinę Stakusic (6:4, 6:3; 155. WTA).

Rywalką Fręch w finale turnieju w Guadalajarze będzie Australijka Olivia Gadecki (152. WTA), która ma też polskie korzenie. Dzięki awansowi do finału tego turnieju Fręch jest już pewna znalezienia się na 36. miejscu w rankingu WTA. W przypadku wygranej całego turnieju Polka awansuje na 31. miejsce. To będzie jej najwyższa pozycja w rankingu w karierze. Tak dobry wynik w turnieju w Guadalajarze wiąże się też z innymi benefitami.

Co za zarobki Fręch w Guadalajarze. Tylko raz w karierze zainkasowała większą kwotę

W tym przypadku chodzi o nagrodę pieniężną. Dzięki grze w finale Fręch ma już zapewniony zarobek na poziomie blisko 88 tys. dolarów (340 tys. złotych). Jeżeli Polka wygra cały turniej, to zainkasuje 142 tys. dolarów (blisko 550 tys. złotych). Mimo że to turniej rangi WTA 500 i kwoty robią większe wrażenie przy zawodach wyższej rangi, to Fręch nigdy wcześniej nie zarobiła takiej kwoty. Poza jednym przypadkiem, o którym wspominamy poniżej.

Mowa o tegorocznej edycji wielkoszlemowego Australian Open, gdzie Fręch dotarła do czwartej rundy. Tam jednak przegrała 1:6, 2:6 z Amerykanką Coco Gauff (6. WTA). Za ten wynik Polka zarobiła 375 tys. dolarów australijskich (blisko 972 tys. złotych). Sugerując się danymi z oficjalnej strony WTA, do tej pory Fręch zarobiła w karierze 2,61 mln dolarów (ponad 10 mln złotych), z czego 795 tys. dolarów (ponad trzy mln złotych) w samym 2024 r.

Finał turnieju WTA 500 w Guadalajarze między Fręch a Gadecki odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek nie przed godz. 1:30 czasu polskiego.