Cztery lata i koniec. Osaka podjęła kontrowersyjną decyzję

Naomi Osaka aktualnie zajmuje 75. miejsce w rankingu WTA. Z pewnością chciałaby być wyżej, ale ten sezon nie jest dla niej zbyt udany. W żadnym wielkoszlemowym turnieju nie przeszła drugiej rundy, a w starciu z Igą Świątek na kortach Rolanda Garrosa nie potrafiła wykorzystać piłek meczowych.

Osaka zmienia trenera. Następca z głośnym nazwiskiem

Do tej pory trenerem japońskiej tenisistki był Wim Fissette. Belg współpracował w przeszłości z innymi byłymi liderkami światowego rankingu, m.in. Wiktorią Azarenką, Angelique Kerber, Kim Clijsters i Simoną Halep.

Po czterech latach Naomi Osaka postanowiła zmienić trenera, a o swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Cztery lata, dwa wielkie szlemy, wiele wspomnień. Dziękuję Wim za bycie świetnym trenerem i jeszcze lepszym człowiekiem, życzę ci wszystkiego najlepszego" - napisała w poście na InstaStories, dołączając wspólne zdjęcie z treningu. Pod wodzą Fissette'a Osaka wygrała US Open w 2020 i Australian Open w 2021 r.

Jak podaje serwis opencourt.ca, nowym trenerem Osaki zostanie Patrick Mouratoglou. Francuz to uznane nazwisko w świecie tenisa, pracował m.in. z Halep, Sereną Williams, Holgerem Rune, Stefanosem Tsitsipasem, Grigorem Dimitrowem i Yaniną Wickmayer. Ale jednocześnie ciągną się za nim kontrowersje.

W 2018 r. podczas finału US Open, w którym Osaka pokonała Williams w dwóch setach 6:2, 6:4, Amerykanka starła się z arbitrem, Carlosem Ramosem, który uważał, że tenisistka konsultowała kwestie gry z Mouratoglou w trakcie meczu, co było zabronione. Williams była wściekła na arbitra. Przekonywała, że gra czysto, zarzucała mu później seksistowskie zachowanie. Po meczu Mouratoglou przyznał się do przekraczania przepisów w trakcie meczu, ale nie uważał, by Williams zwracała na niego szczególną uwagę. Przekonywał, że trener Osaki robił to samo.

W 2022 r. Simona Halep została zawieszona za stosowanie dopingu. Rumunka stoczyła wielomiesięczną batalię, aż ostatecznie została uznana za niewinną i oczyszczona z zarzutów. Mouratoglou wziął na siebie odpowiedzialność za sprawę. To on ze sztabem zalecił jej spożycie kolagenu, który zawierał zakazaną substancję.

Ostatni mecz Osaka rozegrała 29 sierpnia. Wtedy przegrała w drugiej rundzie US Open z Karoliną Muchovą w dwóch setach 3:6, 6:7 (5).