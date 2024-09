Stało się. Nadal przekazał fatalne wieści. "Naprawdę"

Rafael Nadal zadeklarował, że w tym roku ostatni raz zagra na kortach w Paryżu. Wystąpił w Rolandzie Garrosie, ale przegrał w pierwszej rundzie z Alexandrem Zverevem Na igrzyskach olimpijskich odpadł w drugiej rundzie po starciu z Novakiem Djokoviciem, a w deblu z Carlosem Alcarazem dotarł do ćwierćfinału. W tym roku zaliczył też występy w Madrycie i Rzymie. W turnieju we Włoszech mierzył się z Hubertem Hurkaczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice powitali reprezentację Polski po meczu ze Szkocją!

Nadal nie zagra w Pucharze Lavera

Ostatnie lata kariery Rafaela Nadala są naznaczone walką z różnymi kontuzjami. Problemy ze zdrowiem sprawiają, że musiał rezygnować z różnych turniejów. W tym roku nie odpuścił najważniejszych dla siebie imprez, czyli turnieju w Madrycie, wielkoszlemowego Rolanda Garrosa i IO. W dniach 20-22 września miał zagrać w Pucharze Lavera, czyli meczu Europa kontra reszta świata.

Niestety, organizatorzy przekazali smutne wieści odnośnie do Nadala. Hiszpański tenisista nie zagra na berlińskich kortach. Wydał on oświadczenie, które zostało opublikowane w social mediach. Poniżej jego treść.

"Jestem naprawdę zawiedziony, że nie będę mógł wziąć udziału w Pucharze Lavera w Berlinie w przyszłym tygodniu. To zawody drużynowe i żeby naprawdę wesprzeć drużynę Europy, muszę zrobić to, co dla nich najlepsze, a w tej chwili są inni zawodnicy, którzy mogą pomóc drużynie odnieść zwycięstwo. Mam mnóstwo wspaniałych, emocjonalnych wspomnień z gry w Pucharze Lavera i nie mogłem się doczekać, żeby spotkać się z kolegami z drużyny i Bjornem Borgiem w jego ostatnim roku w roli kapitana. Życzę drużynie Europy powodzenia i będę im kibicował na odległość."

W Berlinie pojawią się Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Francisco Cerundolo, Taylor Fritz, Thanasi Kokkinakis, Ben Shelton, Alejandro Tabilo i Frances Tiafoe i Tommy Paul.

Rafael Nadal dwukrotnie wygrał Puchar Lavera. Stało się to w 2017 i 2019 r. Ostatnie dwie edycje (2022 i 2023) wygrała drużyna reszty świata.

Jeszcze w sierpniu Nadal zrezygnował z udziału w US Open. Przed IO w Paryżu zapowiadał, że po turnieju olimpijskim zdecyduje, co z jego dalszą karierą.