Badosa wypalił w kierunku Sabalenki. "Proszę, zostaw"

Aryna Sabalenka po wyleczeniu kontuzji barku, przez który straciła Wimbledonu i igrzyska olimpijskie w Paryżu, wróciła do doskonałej formy. Najpierw wygrała "tysięcznik" w Cincinnati, a w ostatnią niedzielę dołożył triumf w US Open. Białorusinka w wyrównanym i emocjonującym finale pokonała Jessikę Pegulę - 7:5, 7:5. To dla niej trzeci wielkoszlemowy triumf w karierze, ale pierwszy poza Australian Open, gdzie zwyciężała w dwóch ostatnich edycjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Badosa wypalił w kierunku Sabalenki. "Zostaw trochę dla reszty"

- Po śmierci mojego ojca moim celem stało się umieszczenie mojego imienia, mojego nazwiska w historii tenisa. Za każdym razem, gdy widzę swoje nazwisko na trofeum, to czuję się dumna z siebie i mojej rodziny - mówiła Aryna Sabalenka po finale, dedykując ten sukces właśnie swojemu ojcu, który kilka lat temu - jeszcze przed największymi sukcesami córki - niespodziewanie zmarł. Wiceliderka rankingu bliskie osoby ma także w WTA Tour. Jej najbliższą przyjaciółką jest Paula Badosa, która w US Open dotarła do czwartej rundy. Przegrała w niej z Emmą Navarro, którą później w półfinale wyeliminowała Aryna Sabalenka.

"Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam" - napisała Białorusinka na portalu X kilka dni po wielkim sukcesie. Na jej wpis zareagowała właśnie Paula Badosa. "Uwierz w to. Niesamowite osiągnięcie! Jesteś tak silną kobietą! Naprawdę się cieszę! Inspirujesz tak wiele osób (również mnie) ps: proszę zostaw trochę dla reszty… (szczególnie dla mnie) - zażartowała Hiszpanka, dodając emotikonę wzruszenia. "Zrobię to, ale tylko dla ciebie" - odparła Sabalenka.

Przed Aryną Sabalenką i Paulą Badosą - a także Igą Świątek - ostatnia część sezonu w Azji.