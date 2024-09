Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju! To ostateczna decyzja

Ostatnie tygodnie nie były najlepsze dla Huberta Hurkacza. Podsumowaniem tego okresu było odpadnięcie z US Open i to już na etapie drugiej rundy. To doprowadziło do faktu, że Hurkacz rozstał się z dotychczasowym trenerem i szuka nowego. Kiedy Polak wróci na kort? Okazuje się, że później, niż jeszcze nie tak dawno zakładał.

