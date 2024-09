Świątek przerwała milczenie po US Open. Najważniejsze zostawiła na koniec

Dwa dni po zakończeniu US Open Iga Świątek w mediach społecznościowych podsumowała dwutygodniowy pobyt w Nowym Jorku. Świątek niespodziewanie odpadła z turnieju już w ćwierćfinale, a we wtorkowe popołudnie zamieściła wpis, który rozpoczęła od słów: "Chwila na powrót do wspomnień z Nowego Jorku". O tenisie wspomniała dopiero na koniec wpisu.

Fot. REUTERS/Eduardo Munoz