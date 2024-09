Iga Świątek pod ostrzałem. "Zrobiła się nagonka". Jest reakcja

Nadmierne korzystanie z przerw toaletowych to częsty zarzut w kierunku Igi Świątek. Polska tenisistka z kortu zeszła także w trakcie pojedynku z Jessiką Pegulą w ćwierćfinale US Open. Zrobiła to po przegraniu pierwszej partii 2:6, czym ponownie rozpętała burzę w sieci. Po raz kolejny na takowe zachowanie Polki krytycznie uwagę zwrócił Ben Rothenberg, który musiał zmierzyć się z reakcją ze strony fanów Świątek. - Nie wiem, czy widziałeś, że ściągnąłem na siebie gniew z Polski - stwierdził później.

Celt stanął w obronie Świątek. "Zrobiła się jakaś nagonka"

Kwestia częstego wychodzenia do toalety przez Igę Świątek została także podniesiona w programie Onet Sport, którego gościem był Dawid Celt - trener tenisa, a także ekspert Eurosportu i Canal+. - Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami. Nie uważam, żeby była to zagrywka taktyczna. Jeśli jest to w ramach przepisów, to też nie odbieram tego jako grę. Jest to dopuszczalne - stwierdził.

- Iga często wychodzi do toalety, ale nie tylko po przegranych setach. Ona też często wychodzi po wygranych. A te sztuczki, o których wszyscy mówią, zazwyczaj są robione, kiedy przegrywasz; wtedy potrzebujesz ochłonąć, poukładać sobie w głowie, wybić z rytmu przeciwniczkę. Istotne są też warunki, w których rywalizujesz. W Nowym Jorku jesteś zapocony po 15 minutach, jakbyś wpadł do basenu. Musisz iść się przebrać. To wpływa na odbiór Igi, bo widzę, że się zrobiła nagonka, coraz więcej osób zarzuca jej, że specjalnie wychodzi do toalety. To wszystko jest w ramach przepisów, więc nie jest to dla mnie żaden argument przeciwko - podsumował Dawid Celt.

Iga Świątek w tegorocznym US Open odpadła na etapie ćwierćfinału. Teraz rywalizacja przeniesie się do Azji. Najbliższy turniej rangi WTA 500 - jeszcze we wrześniu- odbędzie się w Seulu.