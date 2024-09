Cierpliwość tenisistkom się skończyła. Żądają reakcji nie tylko Facebooka, ale i służb

Spływający w mediach społecznościowych hejt po porażkach od graczy bukmacherskich to jeden z największych problemów współczesnego tenisa. Podczas US Open został on nagłośniony przez Caroline Garcię. Z kolei 23-letnie tenisistka Alice Tubello żąda, aby administracja portalu społecznościowego Facebook aktywniej przeciwdziałała takim sytuacją.

screen: https://www.youtube.com/watch?v=nwbvEZzgV7c