Najgorszy scenariusz dla Igi Świątek. Teraz się zacznie

Po przegranej Igi Świątek w ćwierćfinale US Open spadła na nią duża krytyka. Według niektórych ekspertów jej postawa na turniejach wielkoszlemowych świadczy o tym, że "stoi w miejscu". Inni zauważali, że Polka świetnie radzi sobie na innych turniejach WTA i gdyby w jej karierze naprawdę panował zastój, to nie byłaby tak długo liderką rankingu WTA. Zwycięstwo Sabalenki na US Open może to zmienić.

