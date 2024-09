Złe wieści dla Świątek. Oto ranking WTA po triumfie Sabalenki w US Open

Aryna Sabalenka (2. WTA) wreszcie to zrobiła. Odpadała w półfinałach w 2021 i 2022 roku. Przegrała finał w 2023 roku, ale w tym roku wygrała US Open. W sobotnim finale Białorusinka pokonała Jessicę Pegulę (6. WTA) 7:5. 7:5. "Pierwszy set trwał dokładnie godzinę. Wiceliderka rankingu okazała się mocniejsza i poszła za ciosem w drugiej partii. Prowadziła w niej już 3:0, ale Amerykanka wygrała pięć gemów z rzędu. Jednak w kluczowym momencie ponownie Sabalenka udowodniła, że wyciągnęła wnioski z finału sprzed roku, gdy przegrała z Coco Gauff" - pisał po finale Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Aryna Sabalenka zbliżyła się do Igi Świątek w rankingu WTA

Co zmieniło się po US Open w rankingu WTA? Liderką niezmiennie pozostaje Iga Świątek, która po odpadnięciu w ćwierćfinale ma 10885 punktów. Z kolei Aryna Sabalenka goni polską tenisistkę i jej strata wynosi niewiele ponad dwa tysiące punktów (8716 pkt). A do tego Polkę czeka obrona punktów za wygranie turnieju WTA 1000 w Pekinie oraz WTA Finals. Walka o numer jeden na koniec 2024 roku zapowiada się więc bardzo ciekawie.

Duży awans zanotowała Jessica Pegula, która została nowym numerem trzy w rankingu (6220 pkt). Z kolei Coco Gauff, która była trzecia przed US Open, spadła na szóste miejsce. W czołowej dziesiątce pojawiła się także Emma Navarro, która odpadła w półfinale.

Ranking WTA Live [stan na 8 września]:

Iga Świątek (Polska) - 10885 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8716 pkt Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 6220 pkt Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5871 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 5398 pkt Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 4983 pkt Qinwen Zheng (Chiny) - 3980 pkt Emma Navarro (Stany Zjednoczone) - 3810 pkt Barbora Krejcikova (Czechy) - 3631 pkt Maria Sakkari (Grecja) - 3515 pkt

Po zmaganiach na nowojorskich kortach będą m.in. turnieje WTA 500 w Guadalajarze (9-15 września) oraz Seulu (16-22 września). Następnym dużym turniejem będzie WTA 1000 w Pekinie, który będzie rozgrywany w dniach 25 września - 6 października.