Polka zagrała tylko dwa mecze i wygrała turniej WTA!

Piter i Stollar notują naprawdę dobre lato. 20 lipca wygrały turniej WTA w Budapeszcie. Obroniły tam zdobyty rok temu tytuł, a w finale były lepsze od Anny Daniliny z Kazachstanu i Rosjanki Iriny Chromaczowej. Na rozgrywanym na początku sierpnia turnieju ITF w Sewilli również doszły do finału. Tam były lepsze od Angeliki Moratelli i Sabriny Santamarii. Teraz razem wystartowały w Guadalajarze.

Niecodzienny triumf Piter i Stollar. Dwa mecze wystarczyły do zwycięstwa w turnieju WTA

W Meksyku obie zawodniczki nie miały zbyt wielu okazji do wspólnej gry. Turniej zaczęły od ćwierćfinału, w którym pokonały parę Kimberly Birrell/Alexandra Eala 6:4, 6:4. I to był ich ostatni mecz na tych zawodach przed starciem finałowym. Wszystko przez to, że duet Emina Bektas/Aleksandra Krunić, z którymi miały zagrać w półfinale, nie pojawiły się na korcie. Tym samym Piter i Stollar wygrały przez walkowera.

W finale grały z Angeliką Moratelli oraz Sabriną Santamarią - zawodniczkami, które pokonały na początku sierpnia w Sewilli. Ponownie to polsko-węgierski duet był lepszy, choć nie obyło się bez problemów. W pierwszym secie Piter i Stollar przegrały swój serwis przy wyniku 2:2, ale na szczęście udało im się odrobić tę stratę. Na sam koniec seta przełamały jeszcze rywalki i ostatecznie zwyciężyły 6:4.

Bardzo zacięty był drugi set, który Polka i Węgierka zaczęły od przegranego serwisu. W drugim gemie same miały aż trzy okazje do przełamania rywalek, ale żadnej z nich nie wykorzystały. Nie załamały się jednak i w końcu doprowadziły do wyrównania. Długo nie umiały zyskać jednak przewagi. Zdecydowała końcówka seta, która została rozegrana dopiero po kilkugodzinnej przerwie spowodowanej deszczem. Najpierw Piter i Stollar wyszły na prowadzenie 6:5, a następnie przełamały swoje przeciwniczki i wygrały cały mecz.

Dla Katarzyny Piter jest to czwarty wygrany turniej w tym sezonie.